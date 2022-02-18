Почему люди долго не могут вылечиться от COVID-19: что нужно знать украинцам

При этом во время болезни может быть много различных симптомов, не характерных для коронавируса

Коронавирусная болезнь может неделями не отступать. / Фото: Коллаж: Сегодня

Длительная коронавирусная болезнь может быть связана с повреждением блуждающего нерва. К такому выводу пришли ученые из Испании.

Об этом сообщает Telegram-канал Коронавирус Инфо.

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Дисфункция блуждающего нерва приводит к разным симптомам – от диареи и проблем с сердцем до нарушений с голосом.

Симптомы, указывающие на дисфункцию блуждающего нерва:

диарея,

слабость дыхательных мышц,

дисфагия (проблемы глотания),

кислотный рефлюкс,

тахикардия,

головокружение,

дисфония (нарушение частоты, силы и тембра голоса),

изменения в уровне артериального давления.

В Украине обнаружили новый вариант штамма омикрон

В Украине зафиксировали новый вариант штамма коронавируса омикрон – BA.2. В нашей стране пока зарегистрированы единичные случаи.

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"На самом деле, когда мы смотрим на подтипы штамма омикрон, то этот второй вариант вызывает беспокойство. Мы сейчас не фиксируем его массово, это преимущественно случаи заражения вернувшихся из-за границы людей", – сказал главный санврач Игорь Кузин.

Важно отметить, что вариант BA.2 не имеет генетического маркера, используемого учеными, чтобы отличить вариант BA.1 от штамма дельта. Согласно исследованию ученых, BA.2 более заразен, чем BA.1.

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