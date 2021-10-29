Чому за два роки пандемії не створили ліки від COVID-19? Комаровський відповів

Відомий лікар Євген Комаровський заявив, що вчені у всьому світі намагаються знайти препарат, який допоміг би пацієнтам із ковідом, проте поки що на ринку такого немає.
Про це він заявив у програмі "Підсумки місяця з доктором Комаровським" в ефірі телеканалу "Україна 24".
За словами Комаровського, на світовому ринку одразу розпочнеться перегони виробників.
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"Щойно з'являється якийсь противірусний препарат, обов'язково один препарат наступає на горло іншому. Тут же величезна кількість людей починають займатися антипіаром", – сказав він.
Лікар додав, що про наявність одних ліків уже заявили, але їх поки що немає у продажу. Проте "вони вже повернули йому ціну 700 доларів за п'яти-шестиденний курс пігулок".
"Більше того, нині наші люди наслухаються, що десь з'явився противірусний препарат, чекатимуть і не вакцинуватимуться", – резюмував Комаровський.
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