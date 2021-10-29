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СЬОГОДНІ Новини України

Чому за два роки пандемії не створили ліки від COVID-19? Комаровський відповів

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
29 жовтня, 21:04
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На думку Комаровського, якщо українці дізнаються, що у світі з'явилися ліки від ковіду, почнуть відмовлятися від вакцинації
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Відомий лікар Євген Комаровський заявив, що вчені у всьому світі намагаються знайти препарат, який допоміг би пацієнтам із ковідом, проте поки що на ринку такого немає.

Про це він заявив у програмі "Підсумки місяця з доктором Комаровським" в ефірі телеканалу "Україна 24".

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За словами Комаровського, на світовому ринку одразу розпочнеться перегони виробників.

"Щойно з'являється якийсь противірусний препарат, обов'язково один препарат наступає на горло іншому. Тут же величезна кількість людей починають займатися антипіаром", – сказав він.

Лікар додав, що про наявність одних ліків уже заявили, але їх поки що немає у продажу. Проте "вони вже повернули йому ціну 700 доларів за п'яти-шестиденний курс пігулок".

"Більше того, нині наші люди наслухаються, що десь з'явився противірусний препарат, чекатимуть і не вакцинуватимуться", – резюмував Комаровський.

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