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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Почему за два года пандемии не создали лекарство от COVID-19? Комаровский ответил

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
29 октября, 21:04
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По мнению Комаровского, если украинцы узнают, что в мире появилось лекарство от ковида, начнут отказываться от вакцинации
Комаровский рассказал о лекарствах от коронавируса
Комаровский рассказал о лекарствах от коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

Известный врач Евгений Комаровский заявил, что ученые во всем мире пытаются найти препарат, который помог бы пациентам с коронавирусом, однако пока на рынке такого нет.

Об этом он заявил в программе "Підсумки місяця з доктором Комаровським" в эфире телеканала "Украина 24".

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По словам Комаровского, на мировом рынке сразу начнется гонка производителей.

"Как только появляется какой-то противовирусный препарат, обязательно один препарат наступает на горло другому . Тут же огромное количество людей начинают заниматься антипиаром", – сказал он.

Врач добавил, что о наличии одного лекарства уже заявили, но его пока нет в продаже. Однако "они уже завернули ему цену 700 долларов за 5-6-дневный курс таблеток".

"Более того, сейчас наши люди наслушаются, что где-то появился противовирусный препарат и будут ждать и не будут вакцинироваться", – подытожил Комаровский.

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