Майже літо, але не скрізь: де потеплішає 4 червня (карта)

На сході, як і раніше, дощитиме, але вже без гроз, в більшості ж областей України у п'ятницю буде досить тепло і сонячно

У п'ятницю, 4 червня, в більшості областей України нарешті настане літо, принаймні температура підніметься до 21-22 градусів і не буде дощів. Тільки на сході, як і раніше, прохолодно і досі дощитиме.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Києві напередодні вихідних обіцяють помірно сонячну погоду, температура 19-21 градус, без опадів. Не менш комфортно буде і жителям центральних та інших північних областей країни – там також буде сухо і до 21 градуса.

На заході в п'ятницю також ніде не буде дощів, а температура повітря становитиме від 19 до 22 градусів. Трохи прохолодніше буде на півдні – 18-20 градусів, а в Херсонській області ще й трохи подощить.

На сході ж знову пройдуть дощі, правда невеликі, гроз не обіцяють. Температура теж поки не надто тішить – від 15 до 17 градусів.

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Нагадаємо, згідно з прогнозами синоптиків, найближчими вихідними погода буде мінливою: дощі, що майже залишать територію України в п'ятницю, до неділі повернуться практично у всіх областях. Температуру ж обіцяють в середньому 20 градусів.

Ми також писали, що першого дня літа українські Карпати засипало снігом, а температура в горах опустилася до 1 градуса морозу.