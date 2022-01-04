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СЬОГОДНІ Новини України

Майже всю Україну поливатимуть дощі: прогноз погоди на 4 січня (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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4 січня, 06:00
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Попри опади в країні, залишиться "плюсова" температура, проте буде вітряно
Цього дня морозу в Україні не прогнозують/Колаж: "Сьогодні"
Цього дня морозу в Україні не прогнозують/Колаж: "Сьогодні"

У вівторок, 4 січня, майже на всій території України пройдуть опади. Сніг цього дня не варто очікувати. Порівняно з попереднім днем, температура в деяких областях зросте.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Сьогодні дощ пройде у всіх областях України, окрім Житомирської, Київської, Чернігівської та Сумської. Там очікується мінлива хмарність. Вітер – західний, 7-12 м/с.

На заході синоптики прогнозують +4-8 градусів. На сході очікується 3-5 градусів тепла.

У північних регіонах — +3-7 градусів. На півдні стовпчики термометрів будуть коливатися від +6 до +8 градусів.

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У Києві опадів не очікується, 5-7 градусів тепла, а в Сімферополі йтиме дощ — +6-8 градусів.

Коли повернуться морози?

В Україні у січні повернеться морозна зима. Сильних морозів синоптики не обіцяють. Максимум — мінус 10-12 градусів вночі та мінус 5-6 градусів вдень. Такі холоди очікуються у північних – від Волині до Сумщини – та східних областях: Донецькій, Луганській, Харківській, а також на Полтавщині та Дніпропетровщині, що належать географічно до Центральної України.

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У решті центральних областей – це Вінницька, Черкаська, Кіровоградська – буде тепліше: вночі 6-8 градусів морозу, вдень 2-3 морозу.

Що далі на захід та на південь країни, то буде тепліше. Наприклад, на заході України – від Львівщини до Буковини та Хмельниччини – температура повітря в січні вночі не опуститься нижче за 5 градусів морозу, вдень – від 1 градуса морозу до 5 градусів тепла.

Ще менше зими побачимо на Закарпатті. Вночі 1-2 градуси морозу, вдень майже весь місяць 3-5 тепла.

У південних регіонах – Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та у Криму – у січні буде майже "ташкент": вночі 1-2 градуси морозу, вдень 2-4 градуси тепла. Холодніша погода очікується у Запорізькій області, яка теж географічно належить до півдня. Тут можливі нічні морози до -6 градусів, а вдень уже на Різдво похолодає до 0, і надалі до кінця місяця мінус 2-4 градуси.

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