Почти всю Украину будут поливать дожди: прогноз погоды на 4 января (карта)

Во вторник, 4 января, почти по всей территории Украины пройдут осадки. Снег этого дня ожидать не стоит. По сравнению с предыдущим днем, температура в некоторых областях поднимется.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Сегодня дождь пройдет во всех областях Украины, кроме Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской. Там ожидается переменная облачность. Ветер — западный, 7-12 м / с.
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На западе синоптики прогнозируют + 4-8 градусов. На востоке ожидается 3-5 градусов тепла.
В северных регионах — +3-7 градусов. На юге столбики термометров будут колебаться от +6 до + 8 градусов.
В Киеве осадков не ожидается, 5-7 градусов тепла, а в Симферополе будет идти дождь — +6-8 градусов.
Когда вернутся морозы?
В Украине в январе вернется морозная зима. Сильных морозов синоптики не обещают. Максимум – минус 10-12 градусов ночью и минус 5-6 градусов днем. Такие холода ожидаются в северных – от Волыни до Сумской области — и восточных областях: Донецкой, Луганской, Харьковской, а также в Полтавской и Днепропетровской, относящихся географически к Центральной Украине.
В остальных центральных областях — это Винницкая, Черкасская, Кировоградская — будет теплее: ночью 6-8 градусов мороза, днем 2-3 мороза.
Чем дальше на запад и на юг страны, тем будет теплее. Так, на западе Украины – от Львовской области до Буковины и Хмельницкой области – температура воздуха в январе ночью не опустится ниже 5 градусов мороза, днем – от 1 градуса мороза до 5 градусов тепла.
Еще меньше зимы увидим на Закарпатье. Ночью 1-2 градуса мороза, днем почти весь месяц 3-5 тепла.
В южных регионах — Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму – в январе будет почти "ташкент": ночью 1-2 градуса мороза, днем 2-4 градуса тепла. Более холодная погода ожидается в Запорожской области, которая тоже географически относится к югу. Здесь возможны ночные морозы до -6 градусов, а днем уже на Рождество похолодает до 0, и дальше до конца месяца будет минус 2-4 градуса.
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