Під Києвом у бою з окупантами загинув ексдепутат Ради

Олександр Марченко був ветераном російсько-української війни

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Пущі-Водиці під Києвом у бою з російськими окупантами загинув народний депутат України VIII скликання від ВО "Свобода" Олександр Марченко.

Про це повідомив у Facebook лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

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"У бою з окупантами у Пущі-Водиці загинув ветеран московсько-української війни, офіцер, народний депутат України VIII скликання від ВО "Свобода" Олександр Марченко. Вічна пам'ять та слава Герою! Смерть ворогам! Помстимось!" – написав він.

Член ВО "Свобода" Євген Чубук у Facebook уточнив, що Марченко загинув 7 березня

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Окупанти вбили голову Гостомельської ОТГ

Голова Гостомельської ОТГ Юрій Прилипко був застрелений російськими окупантами.

Як повідомляє Гостомельська селищна рада, Прилипко "загинув, роздаючи хліб голодним та ліки хворим", його "разом з побратимами Русланом Карпенком та Іваном Зорею застрелили окупанти".