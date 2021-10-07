"Що він зробив для України?": депутат потрапив у скандал через висловлювання про бійців АТО (відео)

Він обурився, що їм виділяють землю. Інцидент стався на сесії міськради

Депутат потрапив у скандал. Фото: колаж "Сьогодні"

У Подільську Одеської області на сесії міської ради один з депутатів обурився тим, що бійцям АТО виділили 2 га землі. За його словами, він не розуміє, за що їм такі привілеї.

Відповідний ролик опублікували в Telegram-каналі "Одеса INFO".

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"Чим той атовець кращий за мене?"

На сесії міської ради Подільська під час обговорення питання виділення бійцям АТО/ООС 2 га землі спалахнув скандал. Один з депутатів запитав, чи всім учасникам бойових дій видали ділянки. У цей момент своє невдоволення вирішив висловити інший депутат – Володимир Колесник від "Європейської солідарності".

"Чим той атовець кращий за мене, що він зробив для України чи для міста? Кажуть, 24 людям видали – досить", – сказав депутат міськради.

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Як учасникам АТО/ООС отримати землю?

Учасники бойових дій та прирівняні до них особи мають право на першочергове відведення у власність земельних ділянок. Закон встановлює такі площі:

для ведення садівництва – не більше 0,12 га;

для ведення особистого селянського господарства – не більше 2,0 га;

для будівництва та обслуговування житлового будинку в селах – не більше 0,25 га, у селищах – не більше 0,15 га, у містах – не більше 0,10 га;

Звертатися потрібно до органу виконавчої влади або місцевого самоврядування за місцем розміщення земельної ділянки. Клопотання оформляється в довільній формі, у ньому вказують цільове призначення ділянки та її орієнтовні розміри (у межах норм).Також слід докласти:

Графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки (наприклад, копію з кадастрової карти). Копію паспорта та копію ідентифікаційного номеру. Документ, що засвідчує участь в АТО.

Чиновникам забороняється вимагати додаткові документи.

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