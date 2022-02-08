Під Одесою горе-матір намагалася напоїти дитину алкоголем у присутності соцпрацівників (відео)

Після госпіталізаціїї дитини матір жодного разу до неї не навідалася

Кричуща історія на Одещині. Мати просто у присутності соцпрацівників намагалася напоїти новонародженого сина самогоном, а згодом і окропом. Запевняла — то випадково, мовляв, переплутала. Хлопчика терміново ушпиталили. Як почувається і чи повернеться Сашко до рідної матері?

Про це йдеться у випуску новин "Сьогодні".

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Проблеми з дитиною

Що з немовлям не усе гаразд помітила сільська фельдшерка. Олена оглядала новонародженого щодня і забила на сполох через те, що за 20 днів хлопчик геть не набрав ваги. Чим годують Сашка — прийшли з'ясовувати до родини соцпрацівники із педіатром.

"Я почула запах алкоголю в хаті. Я розвернулась — пляшка була закрита. Я питаю: "А звідки запах такий?". Ніхто не чує. Вона нахиляється над ліжечком до дитини, починає їй давати. Я попросила забрати цю плашку, вона мені її дал без питань. Коли я її відкрила — мені одразу цей гарячий самогон", — розповідає фахівець соціальної роботи Андрієво-Іванівської громади Тетяна Іващенко.

Ту суміш викинули. Але й у новій порції, яку приготувала мати, замість води був знову самогон.

"Вона не сказала, що вона спеціально це робила, вона сказала, що може й сплутала. Коли запитали, де взялося — ніхто точно не міг сказати. Потім брат сказав: "Може на розтирання?", — каже директорка територіального центру соціального обслуговування Лариса Незгодинська.

А втретє Валентина ледь не напоїла дитину окропом. Тож Сашка доправили до лікарні. Медики діагностували недобір у вазі та пелюшковий дерматит, однак у крові алкоголю не виявили. Чим зазвичай годує сина — ми спробували запитати особисто у мами. Однак жінка відмовилася спілкуватися з журналістами.

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Спиртне у дитячу пляшку потрапило випадково — впевнені односельці. Про родину кажуть: не пиячать, роботящі. Єдина дивина — велика різниця у віці. Валентині — 29, а її співмешканцю — 73.

Горе-матір

Соцпрацівники знають, що первістка свого Валентина покинула, щойно народила на сіні у сусідів. Тож підозрюють, що і Сашка мати не надто берегла. Мовляв, дитина голодна і спить довго.

"Вона сказала таку фразу: "Вас багато і всі командують як робити по-різному". Я не знаю, хто туди завітав, може і сказав. Степан казав, що Валі не дає спати, воно гавкає, дитина гавкає. Це вже теж було підозріло, чому він спить весь час і такий худий", — розповідає фахівець соціальної роботи Андрієво-Іванівської громади Тетяна Іващенко.

Як почувається хлопчик зараз?

У лікарні Сашко за п’ять днів набрав 600 грамів, помітно погладшав, кажуть медики. Валентина жодного разу до нього не навідалася.

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Хлопчик усюди записаний за вигаданим прізвищем — Іванов. Справжнього немає, як і свідоцтва про народження. Тож зараз соцпрацівники оформляють документи, а вже згодом вирішуватимуть, чи повернеться він до рідної матері.

На Донеччині двоє дітей отруїлися самогоном

На Донеччині двоє братів 9 та 12 років отруїлися самогоном. Молодшого знайшли на вулиці перехожі, він не зміг дійти додому. Зазначається, що у селі Ярова місцева мешканка виявила молодшого хлопчика непритомним на землі. На місце виїхали поліцейські. Мати дітей розповіла, що її старший син повернувшись додому, мав ознаки сильного отруєння.

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