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Під Житомиром однорічна дівчинка отримала поранення через вибух гранати

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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30 квітня, 16:54
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Гранату на полі знайшов і приніс до будинку родич сім'ї
Життю дитини нічого не загрожує
Життю дитини нічого не загрожує / Фото: Колаж: Сьогодні

На Житомирщині однорічна дівчинка отримала поранення, граючи із запалом ручної гранати. Про це повідомляє пресслужба у Нацполіції області.

Як це сталося

"Близько 19:40 до поліції від медиків надійшло повідомлення про госпіталізацію до лікарні однорічної дівчинки, мешканки Потіївської громади, з дрібними саднами по тілу. Виявилося, що дівчинка гралась з предметом, який нещодавно знайшов у полі та приніс у садибу родич. За висновками фахівців, це був запал до гранати типу УЗРГМ, який здетонував і травмував дитину. На щастя, дівчинка не отримала серйозних поранень і, за словами лікарів, зараз її життю нічого не загрожує", – йдеться у повідомленні.

Через вторгнення РФ в Україні гинуть діти

В Україні постраждали понад 617 дітей внаслідок агресії Російської Федерації. Понад 398 дітей в Україні отримали поранення різного ступеня важкості. 219 дітей загинуло. Ці цифри не є остаточними, оскільки йде робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

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Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомляла, що російські окупанти влаштовують у свої сім'ї викрадених в Україні дітей – наразі невідомо про їхній стан здоров'я.

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Слєсаренко Олександр Петрович - полковник медичної служби ЗСУ, начальник Чернігівського військового госпіталю. Ще в радянські часи медик пройшов афганську війну, де врятував сотні життів і був неодноразово представлений до нагород. Під час бомбувань Чернігова зумів організувати роботу шпиталю, сам проводив операції, рятуючи воїнів і цивільних. Нагороджений орденом Данила Галицького і “Золотою Зіркою” Героя України.
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