Джиган, який підтримав окупацію Криму, приїхав на гастролі до України

Артист виступав і в Криму, і на великому московському концерті до річниці незаконної окупації півострова

Російський виконавець Денис Устименко-Вайнштейн, більше відомий під сценічним псевдонімом Джиган, приїхав виступати до України після того, як відвідував незаконно окупований Кримський півострів.

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Про це повідомили в Telegram-каналі активіста Сергія Стерненко.

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Після того, як Росія захопила Крим, Джиган гастролював півостровом, а в березні виступив на концерті до сьомої річниці окупації, який пройшов в Москві ..

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Незважаючи на це, СБУ не заборонила йому в'їзд до країни, а прикордонники пропустили його під час перетину кордону, коли він їхав, щоб виступити з концертом в Києві 27 травня. Наступного дня у Устименко-Вайнштейна заплановано виступ в Одесі.

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При цьому у Стерненко зазначають, що за неперевіреною інформацією у Джигана може бути українське громадянство, через що його за законом не могли не пустити. Але в таких випадку активісти вважають, що артиста треба звинуватити в порушенні Кримінального кодексу, а саме статей про посягання на територіальну цілісність держави (ст. 110) і державну зраду (ст. 111).

Нагадаємо, що раніше цього самого місяця СБУ внесла російського репера Моргенштерна в список осіб, що представляють загрозу національній безпеці України і заборонила йому в'їжджати в країну.

А в березні в Україну не впустили Розу Хайруллін – навесні 2020 року заслужена артистка Росії була в Криму.