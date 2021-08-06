Підготовка візиту Зеленського в США на фінішній прямій. Кулеба і Єрмак повертаються в Україну

Посол України в США заявила, що тепер буде "три тижні "тихої дипломатії", коли вони будуть виконувати усе, про що домовилися на зустрічі

Представники України і США готуються до зустрічі двох президентів. Колаж "Сьогодні"

Підготовка візиту президента України Володимира Зеленського в США, запланованого на 30 серпня, виходить на фінішну пряму. Український лідер зустрінеться з президентом Джо Байденом.

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Про це повідомляє посол України в США Оксана Маркарова у Facebook.

Вона зазначила, що в Україну вже повертаються глава МЗС Дмитро Кулеба і керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Вони були у Вашингтоні два дні.

Маркарова уточнила, що українські представники зустрілися з радником президента США з питань нацбезпеки Джейком Саліваном і державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

"У пріоритеті – підготовка візиту президента України Володимира Зеленського та його зустріч з президентом США Джо Байденом 30 серпня", – написала вона.

Яка мета візиту?

поглиблення стратегічного партнерства України і США для захисту суверенітету і територіальної цілісності;

підвищення безпеки в Україні та регіоні;

збільшення військового потенціалу;

прискорення трансформації України в сучасну, економічно сильну демократичну країну.

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"Як сказав міністр, тепер у нас буде три тижні "тихої дипломатії", коли ми разом з американським партнерами будемо працювати над реалізацією обговорених конкретних планів щодо зустрічі лідерів України та США.Виходимо на фінішну пряму підготовки Візиту №1", – зазначила посол.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Володимир Зеленський відреагував на запрошення відвідати Вашингтон. Президент України перерахував основні теми, які розраховує обговорити з американським колегою.

Тим часом у Конгресі США вже попросили Байдена змінити дату візиту Зеленського, оскільки американські депутати будуть на канікулах до 20 вересня.