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Підрозділи Закарпатської бригади здобули нову партію Javelin (фото)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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11 березня, 14:00
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Українські військові показали результат використання протитанкових ракетних комплексів
Військові відразу ж використали ракетні комплекси / Колаж "Сьогодні"
Військові відразу ж використали ракетні комплекси / Колаж "Сьогодні"

Підрозділи 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади отримали нову партію американських переносних. протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

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Військові одразу використали протитанкові ракетні комплекси під час зіткнення з російськими військовими в зоні бойових дій.

"На фото – результат попадання Джавелінів з бойової техніки росармії", – йдеться у повідомленні.

Результат влучення Javelin. Фото: Міністерство оборони України
Результат влучення Javelin. Фото: Міністерство оборони України

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Нова партія Javelin. Фото: Міністерство оборони України
Нова партія Javelin. Фото: Міністерство оборони України

США відправили в Україну гуманітарний вантаж безпеки з Javelin

Зі Сполучених Штатів Америки в Україну вирушив літак, який доставить гуманітарний вантаж. Зокрема, протитанкові ракетні комплекси Javelin.

Вантаж є частиною допомоги в загальному розмірі 200 млн доларів, узгодженою президентом США Джо Байденом у зв'язку з загрозою Росії, що зростає.

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"Висловлюємо подяку США за непохитну підтримку України та зміцнення обороноздатності української армії", – йдеться у повідомленні.

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