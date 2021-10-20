Прикордонники біля Одеси дістали з водосховища трубу для перекачування спирту в Молдову (відео)

Контрабандисти проклали трубу довжиною 2 кілометри для того, щоб нелегально перекачувати спирт

Прикордонники знайшли трубу, по якій переправляли спирт з Молдови. / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські прикордонники знайшли в Одеській області трубу, яка пролягала під землею на територію Молдови. Через неї нелегально переправляли спирт між країнами.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

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Трубу виявили на мілині Кучурганського водосховища. Її діаметр 32 мм. Трубопровід пролягав від державного кордону під водою та під землею і виходив до приватного домоволодіння в сел Павлівка Роздільнянською району.

Для чого ця труба

Конструкцію контрабандисти використовували для нелегального переправлення спирту. Адже, окрім цього, під час перевірки помешкання, правоохоронці виявили дві порожні ємності об'ємом по 2000 літрів кожна для зберігання незаконно переправленої рідини.

Трубу демонтували. Для цього залучали водолазів. Загалом із землі дістали більше 2 тисяч метрів поліетиленової труби, яку передали на відповідальне зберігання до відділу прикордонної служби "Степанівка".

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Слідчі дії тривають.

Дно водосховища обстежували раніше

Цього року прикордонники вже перевіряли дно Кучурганського водосховища. Загалом водолази обстежили понад 7 тисяч квадратних метрів дна водойми прикордоння. Ознак налаштування контрабандних переправлень у підводний спосіб не виявили.

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Такі обстеження важкодоступних ділянок проводяться на постійній основі. Тому прикордонники наголошують – кожне протиправне діяння буде виявлене і демонтоване ще на стадії підготовки облаштування.

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