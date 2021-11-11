ДТП із харківським мажором можна було уникнути. Розповідаємо як

В Україні розробили спеціальний додаток для водіїв

ДТП із харківським мажором можна було уникнути. Фото: колаж "Сьогодні"

Таких ДТП, як за участю 16-річного мажора у Харкові, в Україні багато. І, на жаль, не завжди винуватці отримують по заслузі. Так, у нашій країні тестують програму для смартфонів dashcamUa ("Поліцейський у смартфоні"), за допомогою якої водії зможуть штрафувати одне одного. Так, програма дає можливість знімати короткі ролики по 30 секунд, зберігати тільки потрібне відео та відправляти його в поліцію. У спеціальну форму достатньо внести номер автомобіля-порушника та вказати тип порушення.

Докладніше про це читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Що відомо про програму "Поліцейський у смартфоні"?

Суть нововведення в тому, що спеціальне мобільний додаток перетворює смартфон водія на смарт-відеореєстратор. Використовуючи додаток, водій може легко зберегти маневри порушника, свідком яких він став на дорозі, і переслати це відео до поліції.

Ідея полягає в тому, щоб відеозапис порушення правил дорожнього руху, зроблений на мобільний додаток іншим учасником руху, розглядався поліцією як доказ, на підставі якого виносилася постанова про штраф.

Це означатиме, що потенційний вбивця стримуватиметься штрафами щодо своєї небезпечної поведінки на дорозі від інших водіїв.

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При цьому, поліція розглядатиме ці заяви без його участі, без будь-якого фізичного контакту, що прибирає корупційну складову. Крім того, не матиме значення статус, фінансові можливості чи зв'язки.

Зазначимо, що надіслати відеозапис правопорушення можна анонімно, також усі файли будуть автоматично вноситись до блокчейну. Це означає, що повідомлення про правопорушення не можна буде видалити чи змінити.

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Фіксувати порушення ПДР зможуть не усі мобільні пристрої, а лише ті, які дають змогу ідентифікувати користувача через "Дію" та фіксувати дату, час, а також GPS-координати.

Якщо хтось захоче отримати винагороду за фальсифіковану фото чи відеофіксацію, його чекає кримінальна відповідальність.

В Україні часто винуватці резонансних ДТП залишаються безкарними

Нещодавно вкотре резонансна ДТП сколихнула Україну. У Харкові 16-річний водій Infiniti летів на червоний з шаленою швидкістю, врізався в інший автомобіль Chevrolet на перехресті і розніс його вщент. Водій Chevrolet загинув, а пасажири самого Infiniti отримали травми різного ступеня тяжкості.

Винуватець ДТП до цього розповідав знайомим, що часто їздить на червоний та розбив уже не один свій автомобіль. Він ігнорував ПДР і був упевнений, що йому все одно нічого не буде. На сьогодні 16-річний підліток не відчуває своєї безкарності, а оточуючі побоюються, як би він не уникнув покарання.

За зняте на відео порушення правил дорожнього руху платитимуть: скільки можна отримати з чужого штрафу

За зняте на відео порушення правил дорожнього руху українців будуть нагороджувати 10% від штрафу, який сплатить недобросовісний водій.

Такі заохочення передбачені законопроектом №5798, який наразі зареєстровано у Верховній Раді.

Такі правила пропонують поширити не на всі види порушення ПДР, а лише у випадках фіксації: