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СЬОГОДНІ Новини України

Настав час утеплюватися: в Україні завтра зміниться погода (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
2 листопада, 17:00
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По всій території країни буде хмарно
Погода в Україні на 3 листопада / Колаж "Сьогодні"
Погода в Україні на 3 листопада / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 3 листопада, в Україні ще йтимуть дощі, а вся територія країни покриється хмарами. Температура повітря починає опускатись.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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На заході температура коливатиметься від +10 до +14 градусів. На сході очікується 8-13 градусів тепла.

У північних регіонах – +9-13 градусів. На півдні стовпчики термометрів покажуть +14-17 градусів.

У Києві буде хмарно і дощ, а температура повітря 11-13 градусів тепла.

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Де пройдуть дощі?

  • Чернігів
  • Київ
  • Черкаси
  • Кропивницький
  • Миколаїв
  • Херсон
  • Сімферополь
  • Запоріжжя
  • Дніпро
  • Полтава
  • Суми
  • Харків
  • Луганськ
  • Донецьк

В решті регіонів опадів не буде.

Прогноз погоди в Україні на 3 листопада. Скрин із сайту Укргідрометцентру
Прогноз погоди в Україні на 3 листопада. Скрин із сайту Укргідрометцентру

Погода в листопаді

За розрахунками народного синоптика, погода у листопаді виявиться більшою за зимову, ніж осіння. У перші дні "листопада" ще втримається відносно тепла погода – вдень вище +10 градусів, мінлива хмарність, без опадів.

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Але до вихідних розпочнуться холодні дощі, які після короткої перерви зміняться на дощі зі снігом. Очевидно, що в таку погоду чекати тепла не доводиться, та його й не буде. Навпаки, наприкінці першої декади небо проясниться, більшу частину країни, крім південних областей, прийдуть невеликі нічні морози.

Вдень температура буде близько нуля або трохи вищою.

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