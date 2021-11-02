Настав час утеплюватися: в Україні завтра зміниться погода (карта)

Завтра, 3 листопада, в Україні ще йтимуть дощі, а вся територія країни покриється хмарами. Температура повітря починає опускатись.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
На заході температура коливатиметься від +10 до +14 градусів. На сході очікується 8-13 градусів тепла.
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У північних регіонах – +9-13 градусів. На півдні стовпчики термометрів покажуть +14-17 градусів.
У Києві буде хмарно і дощ, а температура повітря 11-13 градусів тепла.
Де пройдуть дощі?
- Чернігів
- Київ
- Черкаси
- Кропивницький
- Миколаїв
- Херсон
- Сімферополь
- Запоріжжя
- Дніпро
- Полтава
- Суми
- Харків
- Луганськ
- Донецьк
В решті регіонів опадів не буде.
Погода в листопаді
За розрахунками народного синоптика, погода у листопаді виявиться більшою за зимову, ніж осіння. У перші дні "листопада" ще втримається відносно тепла погода – вдень вище +10 градусів, мінлива хмарність, без опадів.
Але до вихідних розпочнуться холодні дощі, які після короткої перерви зміняться на дощі зі снігом. Очевидно, що в таку погоду чекати тепла не доводиться, та його й не буде. Навпаки, наприкінці першої декади небо проясниться, більшу частину країни, крім південних областей, прийдуть невеликі нічні морози.
Вдень температура буде близько нуля або трохи вищою.
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