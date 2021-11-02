Пора утепляться: в Украине завтра изменится погода (карта)

Завтра, 3 ноября, в Украине все еще будут идти дожди, а вся территория страны покроется облаками. Температура воздуха начинает опускаться.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На западе температура будет колебаться от +10 до +14 градусов. На востоке ожидается 8-13 градусов тепла.
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В северных регионах — +9-13 градусов. На юге столбики термометров покажут +14-17 градусов.
В Киеве будет пасмурно и дождь, а температура воздуха 11-13 градусов тепла.
Где пройдут дожди?
- Чернигов
- Киев
- Черкассы
- Кропивницкий
- Николаев
- Херсон
- Симферополь
- Запорожье
- Днепр
- Полтава
- Сумы
- Харьков
- Луганск
- Донецк
В остальных регионах осадков не будет.
Погода в ноябре
По расчетам народного синоптика, погода в ноябре окажется больше зимней, чем осенней. В первые дни "листопада" еще удержится относительно теплая погода – днем выше +10 градусов, переменная облачность и без осадков.
Но к выходным начнутся холодные дожди, которые после краткого перерыва сменятся на дожди со снегом. Очевидно, что по такой погоде ждать тепла не приходится, да его и не будет. Наоборот, к конце первой декады небо прояснится, на большую часть страны, кроме южных областей, придут небольшие ночные морозы.
Днем температура будет около ноля или чуть выше.
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