Погода в Украине: когда закончатся дожди и вернется тепло – даты (карта)

До конца недели дожди должны закончатся. Совсем скоро синоптики обещают возвращение тепла.
Об этом сообщила синоптик Наталия Диденко.
Последние дождливые дни на этой неделе
Дожди в Украине будут в среду. Во второй половине дня они сдвинутся на Левобережье.
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"Ветер завтра ожидается порывистым, берегите горло и голову", – утверждает Наталия Диденко.
Температура воздуха максимально ожидается +9+13 градусов, на Юге +12+16 градусов.
В Киеве 3 ноября будет сыро, но после обеда осадки будут прекращаться. Градусы ожидаются комфортными, до +12, но будет задувать ветер.
"В четверг будет хороший день: потеплеет, дожди поедут в краткосрочную командировку", – добавила синоптик.
Погода в ноябре
По расчетам народного синоптика, погода в ноябре окажется больше зимней, чем осенней. В первые дни "листопада" еще удержится относительно теплая погода – днем выше +10 градусов, переменная облачность и без осадков.
Но к выходным начнутся холодные дожди, которые после краткого перерыва сменятся на дожди со снегом. Очевидно, что по такой погоде ждать тепла не приходится, да его и не будет. Наоборот, к конце первой декады небо прояснится, на большую часть страны, кроме южных областей, придут небольшие ночные морозы.
Днем температура будет около ноля или чуть выше.
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