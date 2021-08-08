Після ночі на свободі суд заарештував вбивцю активіста Майдану Юрія Вербицького

Другий обвинувачений у вбивстві Вербицького та викраденні Ігоря Луценко залишається на свободі

Підозрювані у вбивстві Вербицького та викраденні Луценко вночі вийшли на свободу / Колаж "Сегодня"

Менш ніж через добу після звільнення з СІЗО двох обвинувачених у справі про вбивство активіста Майдану Юрія Вербицького та викраденні журналіста Ігоря Луценка в 2014 році Печерський суд Києва почав розглядати звернення прокуратури з обрання одному з них нового запобіжного заходу.

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Про це повідомив на своїй сторінці в Фейсбук Ігор Луценко .

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"Печерський суд щойно арештував Мисливого, одного з обвинувачених у вбивстві Вербицького і викраденні мене. Його випустили вчора через злочинну бездіяльність суду а Білій Церкві. Арешт – у іншому провадженні, інша підозра. Його колега Новотний, котрого теж вчора випустили, судячи з усього, лишиться гуляти на волі", – написав Луценко.

Дружня відпустка

Нагадаємо, в ніч на неділю з СІЗО відпустили підозрюваних у справі про викрадення Ігоря Луценка і Юрія Вербицького – Івана Новотнього і Сергія Мислівого. Вони кілька років перебували в розшуку і були затримані в березні 2020 року.

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Вчора закінчився строк утримання їх під вартою і чергове клопотання про продовження терміну повинен був розглянути суд Білої Церкви. Однак, за дивним збігом обставин, задіяні в процесі судді цього суду напередодні дружно пішли у відпустку.

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"Судді (двоє з трьох, крім головуючої) пішли у відпустку, знаючи, що їм треба призначити новий строк тримання під вартою Мисливому і Новотному", – написав 6 серпня Луценко .

У січні 2014 року в самий розпал Майдану з території Олександрівської лікарні в Києві були викрадені Ігор Луценко і Юрій Вербицький. Їх вивезли за місто і кілька годин тримали, піддаючи тортурам. Потім їх кинули в лісі. Від отриманих травм та переохолодження Юрій Вербицький помер.