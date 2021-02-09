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Після вакцинації можна буде знову захворіти? Степанов назвав три варіанти

9 лютого, 10:21

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Після вакцинації люди по-різному реагуватимуть на коронавірус

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що після вакцинації від коронавірусу українці або взагалі більше не заражатимуться, або ковід може потрапити в організм, але не становитиме небезпеки для людини. Про це він сказав під час онлайн-брифінгу.

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Він розповів, що таке ефективність вакцин, як вони повинні діяти, і назвав категорії людей, які по-різному реагуватимуть на ковід після вакцинації:

  • люди, які точно не захворіють після вакцинації;
  • люди, в організм яких таки потрапить вірус, але не буде жодних клінічних проявів – безсимптомний перебіг хвороби (у людини може бути позитивний ПЛР-тест, але не буде проявів хвороби);
  • люди можуть захворіти, але матимуть легку форму хвороби.

"За таким принципом рахується ефективність будь-якої вакцини", – додав Степанов.

Тим часом наша країна готується до отримання вакцини від коронавірусу і до початку вакцинації українців приблизно з 15 лютого. Водночас Степанов розповідав, скільки людей вакцинують першими і кого саме.

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вакцинація вакцина коронавірус Максим Степанов COVID-19

Джерело: Сьогодні

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