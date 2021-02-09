Після вакцинації можна буде знову захворіти? Степанов назвав три варіанти

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що після вакцинації від коронавірусу українці або взагалі більше не заражатимуться, або ковід може потрапити в організм, але не становитиме небезпеки для людини. Про це він сказав під час онлайн-брифінгу.

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Він розповів, що таке ефективність вакцин, як вони повинні діяти, і назвав категорії людей, які по-різному реагуватимуть на ковід після вакцинації:

люди, які точно не захворіють після вакцинації;

люди, в організм яких таки потрапить вірус, але не буде жодних клінічних проявів – безсимптомний перебіг хвороби (у людини може бути позитивний ПЛР-тест, але не буде проявів хвороби);

люди можуть захворіти, але матимуть легку форму хвороби.

"За таким принципом рахується ефективність будь-якої вакцини", – додав Степанов.

Тим часом наша країна готується до отримання вакцини від коронавірусу і до початку вакцинації українців приблизно з 15 лютого. Водночас Степанов розповідав, скільки людей вакцинують першими і кого саме.

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