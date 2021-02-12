Після вакцини "Супутник V" співробітник "Свободи слова Савіка Шустера" захворів на коронавірусів

За два часа до вакцинации он сделал тест, который оказался отрицательным

Співробітник "Свободи слова Савіка Шустера" за дві години до вакцинації "Sputnik V" зробив тест на коронавірус, який виявився негативним.

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Через два дні для повернення в Україну з Росії він зробив ПЛР-тест, і він виявився позитивним.

Як розповів Шустер в ефірі ток-шоу, 7 лютого співробітник програми вирішив вакцинуватися "Sputnik V".

"Щоб повернутися і сісти в літак, потрібен ПЛР-тест. За дві години до вакцинації він зробив тест, який виявився негативним. Він зробив першу дозу вакцини і прилетів 9 лютого. 11 лютого під час тесту на антиген він виявився позитивним. Потім зробили ПЛР-тест, який також виявився позитивним", – сказав Шустер.

Однак за словами лікаря Ольги Голубовської, деякі ПЛР-тести на коронавірус можуть бути помилково негативні.

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"Людина може бути вакцинована вкінці інкубаційного періоду, і у нього може розвинутися клініка. Він підлягає спостереженню, ізоляції. Вже тільки після динамічного спостереження можна буде остаточно оцінювати ситуацію", – сказала Голубовська.

Раніше в Офісі президента розповіли, як будуть вакцинувати українців.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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