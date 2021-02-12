Русский
$ 27,84
33,81
  1. Новини України

Після вакцини "Супутник V" співробітник "Свободи слова Савіка Шустера" захворів на коронавірусів

12 лютого, 23:44

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

За два часа до вакцинации он сделал тест, который оказался отрицательным

Співробітник "Свободи слова Савіка Шустера" за дві години до вакцинації "Sputnik V" зробив тест на коронавірус, який виявився негативним.

Реклама

Через два дні для повернення в Україну з Росії він зробив ПЛР-тест, і він виявився позитивним.

Як розповів Шустер в ефірі ток-шоу, 7 лютого співробітник програми вирішив вакцинуватися "Sputnik V".

"Щоб повернутися і сісти в літак, потрібен ПЛР-тест. За дві години до вакцинації він зробив тест, який виявився негативним. Він зробив першу дозу вакцини і прилетів 9 лютого. 11 лютого під час тесту на антиген він виявився позитивним. Потім зробили ПЛР-тест, який також виявився позитивним", – сказав Шустер.

В тренді
Чому необхідно вакцинуватися від COVID-19 (рос.)

Однак за словами лікаря Ольги Голубовської, деякі ПЛР-тести на коронавірус можуть бути помилково негативні.

Реклама

"Людина може бути вакцинована вкінці інкубаційного періоду, і у нього може розвинутися клініка. Він підлягає спостереженню, ізоляції. Вже тільки після динамічного спостереження можна буде остаточно оцінювати ситуацію", – сказала Голубовська.

Раніше в Офісі президента розповіли, як будуть вакцинувати українців.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Шустер вакцинація вакцина шустер live Sputnik
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Сніговий апокаліпсис і люті морози в Україні: всі подробиці (фото, відео)
Сніговий апокаліпсис і люті морози в Україні: всі подробиці (фото, відео)Україна
Україну чекає останній сніговий циклон. Синоптик розповів, що буде потім
Україну чекає останній сніговий циклон. Синоптик розповів, що буде потімУкраїна
Євро та долар стрімко йдуть вгору: офіційний курс
Євро та долар стрімко йдуть вгору: офіційний курсФінанси
ФОПів не можна буде брати на роботу – Кабмін направив до Ради законопроєкт
ФОПів не можна буде брати на роботу – Кабмін направив до Ради законопроєктЕкономіка
Європарламент закликав Україну заборонити сайт
Європарламент закликав Україну заборонити сайт "Миротворець"Євросоюз
В Україні похолодає майже до -30: де і коли буде найхолодніше
В Україні похолодає майже до -30: де і коли буде найхолоднішеУкраїна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти