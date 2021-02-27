Після вибуху в "ковідній" лікарні Чернівців хворих вивозять до інших клінік: фото

З міської лікарні №1 Чернівців, де стався вибух у палаті для хворих на COVID-19, пацієнтів перевозять до інших медичних установ.

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Про це директор Чернівецького центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Єленєв повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

/ Фото: molbuk.ua

За його словами, зараз бригади Центру ЕМД проводять евакуацію хворих з 1-ої міської лікарні до інших медичних установ міста.

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/ Фото: molbuk.ua

"Прошу зберігати спокій і дати можливість екстреній службі виконувати свою роботу. Також прохання до водіїв давати можливість безперешкодного пересування автомобілів екстреної медичної допомоги", – звернувся Єленєв до інших учасників дорожнього руху.

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/ Фото: molbuk.ua

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Також у Мережі зявилися фото з палати, де стався вибух із подальшим горінням:

Нагадаємо, перший заступник начальника управління ДСНС в Чернівецькій області Олександр Айсюк розповів, що при вибуху загинув пацієнт похилого віку "ковідної" палати. Крім того, в результаті пожежі постраждали ще двоє пацієнтів: один – отримав травму в результаті пожежі, другий – надихався чадним газом.

Видео: Андрій Шалєєв

Всі подробиці в спецтемі Вибух у лікарні Чернівців

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