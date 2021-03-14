Потепління, дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на початок тижня

У понеділок, 15 березня в Україні буде тепло, але можливі опади. У деяких регіонах може випасти сніг.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних, північних, більшості центральних областей очікується дощ. На заході прогнозують дощ з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів.

Вітер південно-західний, у західній частині північно-західний, 5-10 м/с, вдень у східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря: вночі +3-2° морозу, вдень 3-8° тепла. А в більшості південних, східних і центральних областей 9-14° тепла.

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У Києві, 15 березня, прогнозують дощ. Температура повітря в столиці: вночі + 1-3°, вдень +4-6°.

У вівторок, 16 березня в Україні прогнозують мокрий сніг і дощ. Вночі та вранці на дорогах можлива ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, хуртовини.

Температура повітря: вночі + 3-2°; вдень + 5-10°, а в західних областях буде прохолодніше там прогнозують +1-6°.

У Києві в цей день опадів не прогнозують. На дорогах – ожеледиця. Вітер 7-12 м/с. Температура повітря вночі +0-2°, вдень +7-9°.

Тим часом сайт "Сегодня" дізнавався у наших експертів – кліматологів Українського гідрометеорологічного інституту Вазіри Мартазинової і Віри Балабух, а також у народного синоптика Леоніда Горбаня, якою буде погода навесні.

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