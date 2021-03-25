Повторні зараження COVID-19 почастішали – хвороба повертається раніше, ніж за 3 місяці

Випадки повторного інфікування COVID-19 почастішали в Україні. Найбільше таких заражень – серед лікарів і працівників сфери обслуговування. Хвороба може повернутися, навіть якщо з попереднього зараження не минуло й трьох місяців. Ті, хто перехворів вдруге, розповіли "Сьогодні", що повторне зараження переноситься важче.

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Двічі позитивний тест на коронавірус отримувала Світлана Богдезієвіч із Запоріжжя. Причому з проміжком всього в два місяці. Хоча лікарі запевняли, що імунітет після першого зараження протримається мінімум три місяці.

Першого разу одним з найпомітніших симптомів була постійна втома. Температура спочатку піднялася до 37,2, а потім опустилася до 35,8 і деякий час трималася нижче 36 градусів. Вдруге вже пропав нюх. До появи цього симптому COVID-19 у Світлани лікували як застуду – ніхто не вірив, що повторне зараження відбулося так рано.

Відео: Сьогодні

Першого разу журналістка Анна Тесленко навіть не усвідомила, що заразилася коронавірусом – ні температури, ні слабкості у неї не було. Втрату смаків і запахів жінка списала на гормональний збій, адже тоді вона тільки-но виписалася з пологового будинку. Вірус повернувся через вісім місяців, і вдруге вже з'явилася температура та виникли інші симптоми.

"Була панічна атака. Вночі я відчула, як у мене заклало ніс, і мені здавалося, що зараз буде набряк легенів і все", – розповіла Анна.

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Перехворіти на COVID-19 можна і двічі, і тричі, підтверджує лікарка-епідеміологиня Катерина Сояк. Але вона запевняє, що друга хвороба не обов'язково буде протікати важче.

"Хтось повторно переносить легше, хтось, навпаки, важче. Чіткої закономірності поки що не відстежується. Надія на вакцинацію, на колективний імунітет, і на те, що будуть знижуватися темпи пандемії", – сказала лікар.

Українців, які підхопили коронавірус втретє, почали фіксувати з початку березня. Поки що такі випадки поодинокі.

Та навіть якщо ви вже перемогли хворобу одного разу, не варто повністю сподіватися на антитіла, краще поберегтися.

Нагадаємо, 24 березня Україна побила "рекорд" з кількості смертей від коронавірусу та нових випадків за добу – виявили 16 669 нових інфікувань, померли 362 українця.

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