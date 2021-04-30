Підвищення тарифів, переоформлення субсидій та скасування карантину – що зміниться в травні

Журналісти "Сьогодні" підготували список змін, які чекають на українців вже наступного місяця

Підвищення ціни на газ, нові правила призначення субсидій, а також відкриття кордонів для туристів – ось, неповний список змін, які чекають на українців вже в травні. Журналісти "Сьогодні" зібрали головні нововведення.

Річний тариф на газ

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В Україні з 1 травня 2021 року вводяться річні тарифи на газ для населення. Діяти вони будуть до 30 квітня 2022 року. Ціну введуть за замовчуванням для всіх споживачів, але в добровільному порядку можна буде вибрати і місячний тариф.

Розцінки будуть економічно обґрунтованими, але при цьому ціна фіксуватиметься на весь рік. У такому випадку влітку ціна буде вищою за ринкову, а взимку – нижче. Робиться це для того, щоб тариф був передбачуваним.

"Нафтогаз" пропонує газ за вартістю 7,96 грн за куб.м (в квітні – 6,86 грн / куб.м). В регіонах, де компанія є постачальником останньої надії, встановлений тариф 9,57 грн / куб.м.

Найвища ціна на газ у Житомирській, Чернівецькій, Херсонській обласних енергопостачальних компаній – 13,50 грн за куб.м. Найбільш вигідні умови у компанії "Евод Трейд" КП "Луцькводоканал" – 7,88 грн.

В Україні переоформлять всі субсидії

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З травня одержувачі субсидій повинні будуть подати нову заявкув органи соціального захисту населення. Заявки можна буде подавати протягом п'яти місяців поштою або онлайн. Крім того, тепер всі субсідіанти отримуватимуть виплати "живими грошима" – тобто в готівковій формі.

При цьому субсидії не будуть призначатися в таких випадках:

у одержувача є 100 тис. гривень на депозитному рахунку в банку;

одержувач купив новий автомобіль;

одержувач за один раз купив валюти більш ніж на 50 тис. гривень.

Відео: Сьогодні

Підвищення ціни на електроенергію не буде

З січня в країні діє фіксований тариф на електрикудля населення – 1,68 грн / кВт * год. Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, тариф для споживачів залишиться незмінним до 30 червня.

Київ виходить з "червоної зони"

З 1 травня в Києві пом'якшать карантинні обмеження. З цього часу в столиці працюватиме:

весь наземний громадський транспорт і метро в звичайному режимі (з дотриманням певних норм);

заклади торгівлі;

торгово-розважальні центри;

ринки;

ярмарки;

громадське харчування;

спортивні зали та фітнес-центри;

центри надання адміністративних послуг (за попереднім записом через електронні сервіси).

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Крім того, з 5 травня в місті відновиться навчальний процес в закладах загальної освіти, дошкільного та в вищих навчальних закладах.

Старт ЗНО

Основна сесія тестування пройде з 21 травня по 10 червня. Випускникам необхідно здати п'ять предметів з 12 представлених.

хімія – 21 травня;

іспанська, німецька, французька мови – 24 травня;

англійську мова – 25 травня;

математика – 28 травня.

Тестування з інших предметів пройде вже в червні.

Відкриття кордонів і нові правила

З 1 травня українські туристи зможуть поїхати до Болгарії. З собою потрібно мати довідку про вакцинацію, ПЛР-тест або документ про наявність антитіл до коронавірусу.

З 15 травня Туреччина спрощує відвідування країнидля іноземців з 10 країн – скасовується вимога щодо пред'явлення результату тесту на коронавірус.

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Також в травні планується відкриття кордонів з Австрією. Однак туристам необхідний документ про вакцинацію або ж ПЛР-тест.