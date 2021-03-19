З'являться інші стейкхолдери. Мендель не буде ведучою шоу "Погляд з Банкової"

Представники каналу вибачилися, що ввели в оману глядачів

Телеканал "Дом", який 15 березня анонсував авторське телешоу прес-секретаря президента Зеленського "Погляд з Банкової з Юлією Мендель", заявив, що вона не буде ведучою.

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Про це йдеться в заяві каналу.

Проте, Мендель продовжить з'являтися у випусках шоу, однак для участі залучатимуть і інших спікерів.

"У наступних епізодах серії програм "Погляд з Банкової" запланована поява інших стейкхолдерів або спікерів представників влади в якості запрошених гостей або експертів", – йдеться в заяві.

Представники каналу вибачилися, що ввели в оману глядачів: "Ми врахували думки аудіторій і жалкуємо, що могли ввести в оману частину підписників наших соціальних мереж щодо участі пані Мендель в проєкті в якості ведучої на телеканалі. Просимо вибачення за те, що одразу не внесли ясності щодо цього питання".

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Однак раніше на сторінці в Facebook телеканал "Дом" анонсував шоу саме як авторський проєкт Мендель.

Раніше прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель розповіла, що її шеф цілком спокійно і навіть з гумором сприйняв фейк російських пропагандистів про нібито її вагітність.

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