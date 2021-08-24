Святковий парад може підмочити: прогноз погоди на 24 серпня (карта)

У вівторок опадів не обіцяють в областях східного, південного регіонів і центру, а ось захід продовжить заливати, поширяться грози і на північ

У Києві 24 серпня обіцяють грозу / Фото: Колаж: Сьогодні

У вівторок, 24 серпня грози із заходу просунуться на північ, обіцяють грім і блискавки і в столиці України, де заплановано військовий парад до Дня Незалежності.

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Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У Києві 24 серпня утримається тепла погода, але також обіцяють грозу. Температура становитиме близько 25-27 градусів.

Погода у регіонах

У вівторок опадів не обіцяють у областях східного, південного регіонів і центру, а ось захід продовжить заливати, поширяться грози і на північ країни. При цьому температура скрізь залишиться цілком комфортною.

На півночі прогнозують 25-27 градусів. У Житомирській, Чернігівській та Київській областях обіцяють грози, в Сумській поки буде сухо.

прогнозують 25-27 градусів. У Житомирській, Чернігівській та Київській областях обіцяють грози, в Сумській поки буде сухо. На заході знову похолодає до 19-21 градуса. Трохи тепліше буде лише в Закарпатській області – до +22. При цьому весь регіон продовжать заливати грозові дощі.

знову похолодає до 19-21 градуса. Трохи тепліше буде лише в Закарпатській області – до +22. При цьому весь регіон продовжать заливати грозові дощі. У центрі 24 серпня без опадів, температура в цьому регіоні буде 26-28 градусів.

На сході сьогодні мінлива хмарність, але як і раніше без дощів. Температура в Луганській, Донецькій, Запорізькій і Харківській областях – 27-29 градусів.

сьогодні мінлива хмарність, але як і раніше без дощів. Температура в Луганській, Донецькій, Запорізькій і Харківській областях – 27-29 градусів. На півдні 24 серпня температура в Миколаєві, Херсоні, Одесі та окупованому Криму – 27-29 градусів. У цьому регіоні всюди буде сухо.

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