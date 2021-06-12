Вигадайте своє – Україна потролила МЗС РФ через вкрадену ідею ролика

У відповідь на публікацію український МЗС порадив росіянам розробити власний контент, а не запозичувати ідеї у інших країн

Міністерство закордонних справ України оригінально потролило Росію через вкрадену ідею відеоролика "What is Russia".

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Відповідний твіт опублікований на сторінці відомства в Twitter.

Сьогодні Міністерство закордонних справ РФ запустило в соціальних мережах приурочену до святкування Дня Росії акцію "Росія – це".

"Що таке Росія? Вічне питання з нескінченними відповідями. Запрошуємо вас поринути в її чарівну атмосферу і природну красу – ExploreRussia", – сказано в повідомленні.

У відповідь на публікацію МЗС України порадив росіянам розробити власний контент, а не запозичувати ідеї у інших країн.

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"Вам краще знайти когось, хто створить автентичний контент. Оригінальне відео "Що таке Україна" розміщене 3 місяці тому", – написали у відомстві.

Про що йдеться?

Ідея флешмобу належить українському фотографу Назару Дорошу. 10 березня він опублікував у себе в Instagram відео "What is Ukraine?" і написав: "Давайте покажемо всьому світу, що таке Україна?".

Наступного дня після публікації подібні відео почали з'являтися в Telegram-каналах. Українці робили свої, міські версії: What is Odessa, Poltava, Kharkov. А вже через короткий час аналогічні відео з'явилися в інших країнах світу.

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Як повідомлялося раніше, Служба безпеки розмістила біля російського консульства в Харкові білборд, що нагадує про героїчний вчинок українських "кіборгів". Таким чином спецслужба вирішила привітати дипломатичне представництво з Днем Росії, який відзначають 12 червня.