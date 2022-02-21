"Приєднувати Донбас чи ні?": Путіна спантеличили питанням

У Росії відбувається засідання Ради Безпеки

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Російської Федерації Володимир Путін та заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак обговорювали на Раді Безпеки РФ, чи варто приєднувати Донбас до Росії.

Пауза на засіданні

"Володимире Володимировичу, я хотів би відповісти на запитання – приєднувати, не приєднувати Донбас? Що робити з цим далі? Як це використовувати на переговорах із Заходом?" – запитав Козак .

Виникла пауза.

Реклама

"І що? Давайте обмежимося поки що вашим виступом щодо переговорного процесу в межах Мінських угод і вашою оцінкою перспектив. Ми так зрозуміли, що, на вашу думку, перспектив жодних немає. Дякую", – відповів Путін.

Про що мова

19 січня депутати Держдуми РФ вирішили звернутися до президента Росії із проханням визнати так звані "ДНР" та "ЛНР". Проєкт відповідної ухвали Думи внесли 11 депутатів-комуністів.

14 лютого депутати від "Єдиної Росії" внесли до Держдуми проєкт постанови про консультацію з МЗС щодо проєкту постанови КПРФ.

Реклама

За підсумками голосування депутати Держдуми Російської Федерації підтримали направлення президенту Володимиру Путіну звернення про визнання "Л/ДНР" як самостійні, суверенні та незалежні держави.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Держдума займається ескалацією, закликаючи президента Росії визнати так звані "Л/ДНР" Своєю чергою міністр оборони Олексій Резніков вважає, що визнання Росією "ЛДНР" стане демонстрацією її відмови від Мінських угод.

Читайте також: