"Приєднувати Донбас чи ні?": Путіна спантеличили питанням

Президент Російської Федерації Володимир Путін та заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак обговорювали на Раді Безпеки РФ, чи варто приєднувати Донбас до Росії.
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"Володимире Володимировичу, я хотів би відповісти на запитання – приєднувати, не приєднувати Донбас? Що робити з цим далі? Як це використовувати на переговорах із Заходом?" – запитав Козак .
Виникла пауза.
"І що? Давайте обмежимося поки що вашим виступом щодо переговорного процесу в межах Мінських угод і вашою оцінкою перспектив. Ми так зрозуміли, що, на вашу думку, перспектив жодних немає. Дякую", – відповів Путін.
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Про що мова
19 січня депутати Держдуми РФ вирішили звернутися до президента Росії із проханням визнати так звані "ДНР" та "ЛНР". Проєкт відповідної ухвали Думи внесли 11 депутатів-комуністів.
14 лютого депутати від "Єдиної Росії" внесли до Держдуми проєкт постанови про консультацію з МЗС щодо проєкту постанови КПРФ.
За підсумками голосування депутати Держдуми Російської Федерації підтримали направлення президенту Володимиру Путіну звернення про визнання "Л/ДНР" як самостійні, суверенні та незалежні держави.
Нагадаємо, радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Держдума займається ескалацією, закликаючи президента Росії визнати так звані "Л/ДНР" Своєю чергою міністр оборони Олексій Резніков вважає, що визнання Росією "ЛДНР" стане демонстрацією її відмови від Мінських угод.