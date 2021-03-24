Щеплення від коронавірусу отримали 137 тисяч українців: ситуація за регіонами

За останню добу вакцинували проти COVID-19 понад 15 тисяч людей

Вакцину проти COVID-19 в Україні отримали 15 097 людей за вчорашню добу, 23 березня. Це на 4193 щеплення більше, ніж зробили за попередню добу. Всього з початку кампанії вакцинації щеплено 137 026 людей.

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Про це повідомили в Telegram-каналі Міністерства охорони здоров'я України.

На сьогоднішній день до листу очікування вакцинації від COVID-19 записалася 331 131 людина.

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В цілому за добу 23 березня ситуація з вакцинацією в регіонах була такою:

Вінницька область – 810 щеплень;

Волинська область – 390 щеплень;

Дніпропетровська область – 1120 щеплень;

Донецька область – 50 щеплень;

Житомирська область – 700 щеплень;

Закарпатська область – 630 щеплень;

Запорізька область – 430 щеплень;

Івано-Франківська область – 712 щеплення;

Київська область – 890 щеплень;

Кіровоградська область – 400 щеплень;

Луганська область – 120 щеплень;

Львівська область – 1055 щеплень;

м Київ – 1330 щеплень;

Миколаївська область – 470 щеплень;

Одеська область – 520 щеплень;

Полтавська область – 610 щеплень;

Рівненська область – 530 щеплень;

Сумська область – 810 щеплень;

Тернопільська область – 740 щеплень;

Харківська область – 520 щеплень;

Херсонська область – 550 щеплень;

Хмельницька область – 240 щеплень;

Чернівецька область – 190 щеплень;

Чернігівська область – 350 щеплень;

Черкаська область – 930 щеплень.

Нагадаємо, в Україні стартував другий етап вакцинації – щеплення пропонують людям старше 80 років, а також працівникам соціальної сфери та громадського здоров'я. Ось тільки не всі хочуть робити укол. Сайт "Сьогодні" розбирався, чому люди похилого віку не хочуть вакцинуватися від COVID.

Відео: Сьогодні

Також повідомлялося, що Верховна Рада зняла з виробників та медиків відповідальність за будь-які побічні ефекти через щеплення проти коронавірусу. Але вже через два тижні Кабмін має подати державний механізм відшкодування в разі ускладнень.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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