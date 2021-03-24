Щеплення від коронавірусу отримали 137 тисяч українців: ситуація за регіонами

Вакцину проти COVID-19 в Україні отримали 15 097 людей за вчорашню добу, 23 березня. Це на 4193 щеплення більше, ніж зробили за попередню добу. Всього з початку кампанії вакцинації щеплено 137 026 людей.
Про це повідомили в Telegram-каналі Міністерства охорони здоров'я України.
На сьогоднішній день до листу очікування вакцинації від COVID-19 записалася 331 131 людина.
В цілому за добу 23 березня ситуація з вакцинацією в регіонах була такою:
- Вінницька область – 810 щеплень;
- Волинська область – 390 щеплень;
- Дніпропетровська область – 1120 щеплень;
- Донецька область – 50 щеплень;
- Житомирська область – 700 щеплень;
- Закарпатська область – 630 щеплень;
- Запорізька область – 430 щеплень;
- Івано-Франківська область – 712 щеплення;
- Київська область – 890 щеплень;
- Кіровоградська область – 400 щеплень;
- Луганська область – 120 щеплень;
- Львівська область – 1055 щеплень;
- м Київ – 1330 щеплень;
- Миколаївська область – 470 щеплень;
- Одеська область – 520 щеплень;
- Полтавська область – 610 щеплень;
- Рівненська область – 530 щеплень;
- Сумська область – 810 щеплень;
- Тернопільська область – 740 щеплень;
- Харківська область – 520 щеплень;
- Херсонська область – 550 щеплень;
- Хмельницька область – 240 щеплень;
- Чернівецька область – 190 щеплень;
- Чернігівська область – 350 щеплень;
- Черкаська область – 930 щеплень.
Нагадаємо, в Україні стартував другий етап вакцинації – щеплення пропонують людям старше 80 років, а також працівникам соціальної сфери та громадського здоров'я. Ось тільки не всі хочуть робити укол. Сайт "Сьогодні" розбирався, чому люди похилого віку не хочуть вакцинуватися від COVID.
Також повідомлялося, що Верховна Рада зняла з виробників та медиків відповідальність за будь-які побічні ефекти через щеплення проти коронавірусу. Але вже через два тижні Кабмін має подати державний механізм відшкодування в разі ускладнень.
Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу
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