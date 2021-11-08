Проломлений череп. У Дніпрі мати впустила немовля, коли її бив співмешканець

У Дніпрі співмешканець побив молоду жінку з дитиною на руках, немовля зараз у лікарні

У Дніпрі внаслідок домашнього насильства постраждала дитина. / Фото: Колаж: Сьогодні

До Дніпропетровської обласної клінічної дитячої лікарні доставили двомісячну дитину, яка постраждала від домашнього насильства. Мати впустила його, коли її бив співмешканець.

Про це повідомляє "Дніпро Час".

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Подробиці

Бійку влаштував 49-річний чоловік – безробітний і раніше засуджений. Він напав на 28-річну співмешканку – бив руками по тулубу.

У цей момент жінка тримала на руках двомісячну дитину, але від ударів упала на підлогу.

Що з дитиною

Внаслідок падіння дитина отримала тілесні ушкодження. Його госпіталізували з:

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закритою черепно-мозковою травмою,

забиттям головного мозку 1-го ступеня,

переломом лівої тім'яної кістки,

забиттям м'яких тканин голови.

Покарання для ґвалтівника

Чоловіка доставили до відділення поліції для подальшого розгляду справи. Його вина підтверджена особистим зізнанням та свідченнями свідків.

Слідчим відділенням ВП №7 (Шевченківським) Дніпровського районного управління за цим фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР.

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