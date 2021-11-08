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Проломлений череп. У Дніпрі мати впустила немовля, коли її бив співмешканець

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
8 листопада, 14:22
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У Дніпрі співмешканець побив молоду жінку з дитиною на руках, немовля зараз у лікарні
У Дніпрі внаслідок домашнього насильства постраждала дитина.
У Дніпрі внаслідок домашнього насильства постраждала дитина. / Фото: Колаж: Сьогодні

До Дніпропетровської обласної клінічної дитячої лікарні доставили двомісячну дитину, яка постраждала від домашнього насильства. Мати впустила його, коли її бив співмешканець.

Про це повідомляє "Дніпро Час".

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Подробиці

Бійку влаштував 49-річний чоловік – безробітний і раніше засуджений. Він напав на 28-річну співмешканку – бив руками по тулубу.

У цей момент жінка тримала на руках двомісячну дитину, але від ударів упала на підлогу.

Що з дитиною

Внаслідок падіння дитина отримала тілесні ушкодження. Його госпіталізували з:

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  • закритою черепно-мозковою травмою,
  • забиттям головного мозку 1-го ступеня,
  • переломом лівої тім'яної кістки,
  • забиттям м'яких тканин голови.

Покарання для ґвалтівника

Чоловіка доставили до відділення поліції для подальшого розгляду справи. Його вина підтверджена особистим зізнанням та свідченнями свідків.

Слідчим відділенням ВП №7 (Шевченківським) Дніпровського районного управління за цим фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР.

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