Путін 20 лютого зробить "важливу" заяву щодо Донбасу

У понеділок може вирішитись доля окупованого Донбасу

Зюганов поділився важливою інформацією про Донбас / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін готовий зробити доленосну заяву щодо ситуації на Донбасі. Про це заявив лідер КПРФ Геннадій Зюганов, повідомляє Телеграм-канал URA.RU.

"Путін 20 лютого може ухвалити важливе рішення щодо Донбасу", – сказав він.

Зюганов закликав росіян у понеділок уважно стежити за ситуацією та чекати на новини.

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Водночас чоловік кремлівської топ-пропагандистки Ольги Скабеєвої тележурналіст Євген Попов у своєму Телеграм-канал написав, що ця інформація не відповідає дійсності.

"Заява Зюганова про нібито важливе рішення 20 лютого фейк. Щойно говорив із прессекретарем КПРФ Олександром Ющенком", – прокоментував він заяву Зюганова.

Держдума захотіла визнати "Л/ДНР"

15 лютого депутати Держдуми підтримали направлення президенту Росії Володимиру Путіну звернення про визнання "Л/ДНР". Спікер Держдуми В'ячеслав Володін на пленарному засіданні повідомив, що ухвала про звернення Держдуми до президента буде підписана негайно і направлена главі держави.

14 лютого депутати від "Єдиної Росії" внесли до Держдуми проєкт постанови про консультацію з МЗС щодо проєкту постанови КПРФ.

19 січня депутати Держдуми РФ звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати так звані "ДНР" та "ЛНР" . Проєкт відповідної ухвали Думи внесли 11 депутатів-комуністів.

Відповідь Путіна

Президент Росії Володимир Путін про проєкт звернення депутатів Держдуми щодо визнання незалежності Донецької та Луганської народних республік заявив, що проблеми Донбасу насамперед мають вирішуватись за рахунок ухвалених Мінських угод.

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Ситуація на Донеччині

На території тимчасово окупованого Донбасу вже другу добу загострюється обстановка. 17 лютого обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській. Половина Станиці Луганської залишилася без електрики внаслідок масштабного обстрілу російськими окупантами.

18 лютого влада так званих республік "ЛДНР" оголосили про евакуацію жителів регіону до російських міст. Крім того, Пасічник закликав чоловіків брати до рук зброю. Планується, що буде вивезено близько 700 тисяч людей. Також повідомляється, що евакуація з Донбасу йтиме і вночі, багато автобусів у Донецьку знімали з рейсів спеціально для посадки дітей.