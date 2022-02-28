"Путін х*йло! Смерть ворогам!": під Санкт-Петербургом зламали табло електрозаправки

Також зламано понад 300 урядових сайтів та банків Росії

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Під Санкт-Петербургом у бік Москви на державній електрозаправці зламано табло.

Про це написав у себе на сторінці у Telegram "Обозреватель".

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Росіяни шоковані

Зазначається, що табло показує: "Путін х*йло! Смерть ворогам! Слава Україні! Героям слава!".

"Дивіться, що тут на центрі зарядки електромобілів на табло! Почитайте уважно! Почитайте уважно, що тут написано!" – чути на відео.

Anonymous оголосили Росії кібервійну

Нещодавно хакерське угруповання Anonymous офіційно оголосило уряду Російської Федерації кібервійну.

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"Колектив Anonymous офіційно веде кібервійну проти російського уряду", – йдеться у повідомленні.

З того часу угруповання почало завдавати кіберударів по важливих російських сайтах.

Нагадаємо, Anonymous також зламали радіочастоти військових Російської Федерації. На них увімкнули гімн України.

Також зламано понад 300 урядових сайтів, державних ЗМІ та банків Російської Федерації за останні 48 годин.

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