Путін відверто погрожує Україні відділенням територій: "Ми готові показати повну декомунізацію"

Президент Росії знову почав оплакувати Радянський Союз та маніпулювати історією

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Президент Росії Володимир Путін 21 лютого у зверненні до нації назвав Україну витвором Леніна та погрожував їй відділенням територій через політику декомунізації.

"В результаті більшовицької політики і виникла радянська Україна, яку і в наші дні можна повною мірою назвати "Україною імені Володимира Ілліча Леніна". Він її автор і архітектор. Це цілком і повністю підтверджується архівними документами", – заявив президент РФ.

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Путін обурився тим, що в Україні "вдячні нащадки" знесли пам'ятники Леніну.

"Це у них декомунізацією називається. Ви хочете декомунізації? Нас це цілком влаштовує. Але не потрібно зупинятися на півдорозі. Ми готові показати, що означає для України справжня декомунізація", – наголосив він.

За його словами, "сучасна Україна була цілком і повністю створена Росією, точніше більшовицькою, комуністичною Росією".

"Цей процес розпочався практично відразу після революції 1917 року... Причому Ленін та його соратники робили це в дуже грубий по відношенню до самої Росії спосіб – за рахунок відторгнення від неї частини її власних історичних територій", – заявив президент РФ.

Путін визнав "ЛДНР"

Президент Росії Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання "ЛДНР".

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"Вважаю за необхідне прийняти вже давно назріле рішення – негайно визнати незалежність та суверенітет "ДНР" та "ЛНР", – прокоментував Путін своє рішення.

Президент РФ також попросив Федеральні збори ратифікувати документи про визнання "ЛДНР".