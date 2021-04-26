Коли запрацюють магазини і транспорт – Київ і ще п'ять регіонів готуються послабити карантин

П'ять областей відзначать травневі свята, перебуваючи в "червоній зоні". Київ і чотири області можуть зняти обмеження перед Великоднем, а один регіон – посилити

Хороші новини про карантин, пов'язаний з третьою хвилею пандемії: із "червоних зон" днями вийдуть Київ і п'ять областей: Київська, Запорізька, Миколаївська, Полтавська, Харківська. Вони наближаються до показників, які дадуть змогу зняти обмеження перед Великоднем.

Коли випускають із "червоної зони"?

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На сьогодні "червоні" – дев'ять областей та Київ. Є п'ять показників, за якими регіон входить до "червоної зони":

зайнятість ліжок з киснем – понад 65%;

кількість ПЛР-тестувань протягом 7 днів – менше 300 на 100 тис. жителів;

рівень госпіталізації протягом 7 днів – понад 60 на 100 тис. жителів;

коефіцієнт виявлення інфікованих – понад 20%;

госпіталізація протягом 7 днів – більше як 50%.

Регіон може вийти із "червоної зони", якщо всі показники нижче за порогові не менш ніж п'ять днів поспіль.

Які регіони вийдуть із "червоної зони"?

Київ може вийти із "червоної зони" до четверга. Відлік п'яти днів для столиці почався в неділю. Але зняти обмеження можуть і раніше. Наприклад, Одеська область у неділю перейшла в "жовту зону", хоча зайнятість ліжок з киснем протрималася на рівні нижче за пороговий всього лише два дні.

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Середнє навантаження на лікарні в Києві – 58%, з 38 ковідних лікарень ліжко-місця в семи з них зайняті на 80-100%. З реанімаціями гірше – у 12 лікарнях немає місць. Ще три зайняті на 80-90%. Однак рівень госпіталізації щодня падає на 20%.



Регіони в "червоній зоні" епідемічної небезпеки на 26.04.21

Київську область у "червоній зоні" тримає тільки коефіцієнт виявлення.

Регіон може вийти із "червоної зони", коли почнуть більше тестувати. Нині в області коефіцієнт виявлення – 29,9%, тобто кожен третій тест – позитивний. Для виходу із "червоної зони" потрібно, щоб було нижче за 20%.

Запорізька область так само, як і Київська, повинна більше тестувати.

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Тут коефіцієнт виявлення – 26%, перевищено епідпоріг – 117%. Область може збити ці показники до кінця тижня, прогнозують у Київській школі економіки.

У Полтавській області лікарні зайняті менш ніж наполовину. Але рівень госпіталізації поки перевищує пороговий на 4%. Через кілька днів він впаде, оскільки в області щодня госпіталізують на 10-14% хворих менше.

Щоб вийти із "червоної зони", залишається надолужити тестування. На Полтавщині кожен четвертий тест – позитивний. До кінця тижня область може збільшити кількість тестів.

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Миколаївську область тримає в "червоній зоні" тільки рівень госпіталізації – 68,7%. У найближчі дні він має опуститися нижче за 60%, оскільки щодня падає на 20%.

У Харківській області зайнятість ліжок зменшилася до допорогової.

Однак рівень госпіталізації поки становить 63,5%. Якщо він опуститься нижче за 60 на 100 тис. людей, то область може перейти до "помаранчевої зони".

Що зміниться після переходу регіону із "червоної зони" в жовту?

відновлять роботу ТРЦ;

запрацює транспорт, у Києві можна буде їздити без спецперепусток;

працюватимуть кінотеатри, але заповнені тільки на 50%;

робота кафе, ресторанів, клубів буде дозволена до 0:00;

можна проводити масові заходи (з деякими обмеженнями), наприклад футбольні матчі, концерти;

дозволять проводити богослужіння – на Великдень це актуально;

виші почнуть працювати з деякими обмеженнями, школи, можливо, продовжать працювати дистанційно.

Які регіони залишаться "червоними" на Великдень?

Донецька область. На сьогодні цей регіон у "помаранчевій зоні", але тут уже найвища зайнятість місць у лікарнях по Україні. Епідпоріг перевищено на 74%, рівень госпіталізації давно перевищено – 69,8 на 100 тис. жителів, зайнятість ліжко-місць досягла майже 70%.

"Донецька область з підвищеним рівнем небезпеки. Ми бачимо, що зайнятість ліжок наближається до критичної, хоча захворюваність стабілізувалася і незначно спадає. Але завантаження ресурсів – на високому рівні", – зазначає Юрій Ганиченко.

Житомирська область. Хоча рівень госпіталізації спадає, а зайнятість ліжко-місць опустилася до 53%, все ще високий рівень госпіталізації – 74,8 на 100 тис. жителів. Епідпоріг перевищено на 17%.

Фото: promin.cv.ua

Сумська область. У регіоні скорочується кількість госпіталізацій, але вона все ще висока – 80,9 на 100 тис. жителів. Перевищено коефіцієнт виявлення захворювання на ковід.

Чернігівська область. Кожен день на 20% знижується рівень госпіталізації, а зайнятість ліжок менше за 65%. Однак цього мало, щоб вийти із "червоної зони". Рівень госпіталізації поки значно перевищує пороговий і становить 74 на 100 тис. жителів.

Хмельницька область. Зайнятість ліжок вже нижче за порогову, проте рівень госпіталізації перевищує норму (60): 99,4 на 100 тис. людей.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що модель адаптивного карантину не буде змінюватися на травневі свята. Однак українцям слід бути відповідальними й уникати масового скупчення. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов теж заявив, що уряд поки не планує вводити спеціальний режим на великодні дні.

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