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Рада перейменувала День захисника: як тепер називатиметься свято

14 липня 2021 15:38

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Раніше свято було встановлено для вшанування мужності і героїзму захисників України, але це стосувалося чоловіків – тепер це питання трохи підкоригували

Тепер святкувати будуть не тільки чоловіки

Тепер святкувати будуть не тільки чоловіки / Фото: Getty Images

Верховна Рада внесла зміни до статті 73 Кодексу законів про працю, яким змінила назву свята День захисника України, який відзначається 14 жовтня. Відповідний документ підтримали 317 народних депутатів.

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У пояснювальній записці зазначається, що раніше свято було встановлено для вшанування мужності і героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, іншими словами – стосувалося тільки чоловіків.

Автор законопроєкту зазначає, що на сьогоднішній день у Збройних силах України служать 27 074 жінки-військовослужбовиці, з них 949 – старші офіцери. Статус учасника бойових дій за участь в АТО/ООС надано 9916 жінкам, 166 в період з 2014 року відзначені державними нагородами України.

У зв'язку з цим свято День захисника України перейменовано в День захисників України.

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Відзначимо, що у 2014 році після перемоги Євромайдану і початку російської агресії стало ясно, що святкувати День захисника України 23 лютого разом з державою-агресором як мінімум неправильно. Ця дата використовується Росією для популяризації своїх цінностей на території України і прославлення збройних сил агресора. Потрібно було щось з цим робити. У 2015 році Україна обрала дату 14 жовтня. Читайте наше інтерв'ю зі співробітником Інституту пам'яті про те, що значить День захисників для України.

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