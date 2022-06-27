Ракетний удар по ТЦ у Кременчуці: всі подробиці (оновлюється)

Про трагедію повідомив президент України Володимир Зеленський. Цей торговий центр користується популярністю серед місцевих жителів

27 червня війська РФ атакували Полтавську область – ракети влучили у торговий центр у Кременчуці. Про прильоти у місті голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив о 16:00. Було відомо, що постраждав цивільний об'єкт. Також вибухи чули у Полтаві, проте прильотів в обласному центрі не зафіксовано.

О 17:18 президент України Володимир Зеленський опублікував відео з місця трагедії. На момент влучання ракети в ТЦ перебувало понад тисячу цивільних.

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Усі подробиці трагедії:

19:39У торговельний центр "Амстор" у Кременчуку окупанти стріляли ракетами Х-22. Про це повідомило повітряне командування ЗСУ. Ракети випустили з дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. Літаки росіян злетіли з аеродрому Шайковка, ракети запускали з Курської області.

19:36 Голова ОВА Дмитро Лунін повідомив, що в результаті удару по ТЦ загинули щонайменше 10 людей, понад 40 осіб отримали поранення та травми.

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19:24 ДСНС повідомляє: "Станом на 19:15 площа пожежі в будівлі ТЦ "Амстор" складає 10 300 кв. м, на місці виявлено тіла 6 загиблих осіб, до лікувальних закладів звернулися 40 осіб, з них 19 госпіталізовано. До робіт залучено 130 осіб, 23 од. техніки ДСНС та пожежний потяг Укрзалізниці".

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18:55 Голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив, що розбір завалів на ТЦ триватиме сьогодні та завтра. Звідки прилетіла ракета – невідомо. Також доки не встановлено її тип, вона вразила службову сторону магазинного комплексу.

18:51"Кременчук. Ракета в торговий центр, багато загиблих. Горіть у пеклі, терористи! Помста буде жорсткою. За зраду, за мовчання, за біль нашого народу", – пише дружина Олександра Усіка Катерина в інстаграмі.

18:37 Потерпілим від ракетного удару терміново потрібна кров. Станція переливання знаходиться за адресою вул. Івана Мазепи, 8.

18:31 Поліція розгорнула мобільний пункт у готелі "Дніпровські зорі" неподалік ТЦ, туди просять звертатися до тих, хто не має зв'язку з близькими після влучення ракети.

18:13 Площа пожежі у будівлі становить 10 тис. 300 кв. До гасіння залучено 115 осіб та 20 од. техніки ДСНС. До місця пожежі слідує пожежний поїзд Укрзалізниці та мобільно-оперативні групи ДСНС України. Також до місця трагедії виїхали медики із сусідніх населених пунктів, зокрема з Горішніх Плавнів.

18:11 Офіційні джерела не повідомляють назву торгового центру, що потрапив під обстріл. Але місцеві видання пишуть, що то був ТЦ "Амстор". У 20 хвилинах ходьби знаходиться залізничний вокзал, автовокзал, центральна міська площа – майдан Незалежності та Центральний ринок. Вулиця, на якій стоїть ТЦ, є однією з основних у місті з жвавим транспортним потоком.

18:07 "Ракетний удар по ТРЦ з людьми у Кременчуці – черговий військовий злочин росіян. Злочин проти людяності. Це неприхований та цинічний акт терору проти мирного населення. Росія – держава терорист" , – голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

18:01 Тим часом рашисти намагаються відбілитись від удару по цивільному об'єкту. У російських пабликах як під копірку з'являються повідомлення про те, що, мовляв, били по нафтозаводу, а "з Кременчука намагаються зробити Бучу-2". Звірства своїх солдатів на Київщині рашисти також заперечують.

17:48 Перші дані про загиблих та постраждалих . Двоє людей загинули, 20 постраждали, з них 9 у тяжкому стані. Попередню інформацію озвучив заступник голови ВП Кирило Тимошенко.

17:33 У Мережі публікують страшні кадри з місця влучення ракети. Одне відео знімалося прямо в торговому центрі, на ньому видно задимлене приміщення, вогонь та чути крики людей. Автор відео вибіг із палаючої будівлі.