Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
☢ Атака на ЗАЕС 🛡 Вторгнення РФ 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

"Розповіді нашого уряду – це туфта та промивання мізків": російський окупант про війну в Україні (відео)

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 березня, 15:21
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
За його словами, у всьому, що відбувається в Україні, винна Росія
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російський окупант вирішив розповісти правду своїм близьким у Російській Федерації про війну в Україні.

Відео у себе на сторінці в Telegram виклала Служба безпеки України.

Реклама

"Росія – агресор"

"Те, що нам розповідають, що Україна – поганий народ, що вбиває людей – все це туфта. Це наш уряд промиває мозок нашому народу. Якщо чесно, цей народ самі ж росіяни і знищують – за наказом нашого "великого вождя", – заявив окупант.

За його словами, у всьому, що відбувається в Україні, винна сама Росія:

"Не Україна, не Польща. Вони вбивають людей – мирних жителів, дітей… Ми – агресор, знищувач. Ми – гарматне м'ясо. За останніми даними сюди приїхало багато військовослужбовців з усієї країни – і те, що Путін розповідає, що тут померло людей 10 – все це туфта. Нас загинуло близько 10 тисяч – якщо не більше".

Також він закликав не вірити новинам у Росії:

"Не вірте нашим новинам (російським – ред.), які втирають і промивають мізки… Український народ дуже добрий. Хоча я поранений, до мене виявили найкращі методи – зашили, вилікували. Тож якщо хтось розповідає, що до нас погано ставляться , – це все х * рня".

Реклама

Нагадаємо, уряд України звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста. Україна потребує невідкладної допомоги в організації гуманітарних коридорів, щоб безпечно евакуювати громадянське населення.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Кількість охочих виїхати з України через війну зменшилася — Держприкордонслужба Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Вторгнення Росії, день дев'ятий. Сили окупантів закінчуються, кадирівці обстріляли найбільшу АЕС у Європі – онлайн Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Викликав вогонь на себе. Військовий пілот-ас, полковник Олександр Оксанченко - Герой України (посмертно). Загинув у повітряному бою, відволікаючи на себе ворожу авіацію, чим врятував десятки своїх учнів - молодих льотчиків.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Бригадний генерал Красильников, командир оперативно-тактичного угруповання «Північ». Разом зі своїми бійцями дві доби відбивався від безперервного штурму, врятував людей і техніку і не пустив ворога на Харків з Луганської області. За що отримав звання Герой України.
Слава Україні!
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Російський рубль (₽)

0.3645

Євро (€)

33.17

Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Якою буде погода у березні
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти