Розведена "кава" замість води: жителі Криму показали, що ллється з кранів

Вода у Сімферополі має колір кави / Фото: скриншот

У населення окупованого Росією Криму тривають проблеми з питною водою. З крана, звідки зазвичай йде холодна вода, ллється коричнева рідота, котра за кольором нагадує розведену каву.

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Про це офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (позивний "Штірліц") повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

Він опублікував відео зі "столичного" Сімферополя, на якому іронічна користувачка соцмереж замовляє персиковий сік, але потім погоджується і на чашечку кави.

Відео: Facebook

"На замовлення безкоштовно можна вранці отримати каву, а ближче до обіду вже персиковий сік. На вечір обіцяють фанту" , – іронізує офіцер.

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Раніше сайт "Сьогодні" розповідав, що в Балановському водосховищі в Білогірському районі Криму, з якого живился водою половина Сімферополя, залишилося близько 20% його "дооккупаційоного" обсягу.

Також повідомлялося, що 22 березня на засіданні оперативного штабу з проблем водопостачання т. зв. глава підприємства "Вода Криму" Володимир Баженов заявив, що "по притоках водосховища особливо хвалитися нічим" і констатував, що в Криму пересохли ще два водосховища.

Всі подробиці в спецтемі Водопостачання в Крим