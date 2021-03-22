У Криму пересохли ще два водосховища – забезпечувати населення неможливо

В окупованому Росією Криму зберігається вкрай складна ситуація із забезпеченням населення питною водою. На півострові очікували, що танення снігів зможе підживити пересохлі водоймища, проте за останній тиждень суттєвих притоків не сталося.

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Про це повідомляє видання Крим.Реалії.

На засіданні оперативного штабу з проблем водопостачання в понеділок, 22 березня, підконтрольний РФ глава підприємства "Вода Криму" Володимир Баженов заявив:

"За притоках у водосховища особливо хвалитися нічим. Очікуємо, що вони зміняться, але за тиждень вони (притоки – Ред.) лиш трохи перевищують добовий відбір. Протягом минулого тижня ми піднімали із західного напрямку 91 тисячу кубічних метрів води. Працювали насосні агрегати, що нам дозволило знизити підйом води з сімферопольських водосховищ до 32-33 тисяч кубів води на добу".

А т.зв. "міністерство ЖКГ" Криму повідомило, що два основні водосховища півострова залишаються на "мертвому обсязі" і не наповнюються. На такій позначці знаходяться Сімферопольське і Загірське водосховища і брати звідти воду для постачання населення вже неможливо.

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До даної позначки, згідно з моніторингом, також наближаються Балановське і Тайганське водосховища.

Нагадаємо, на початку лютого найбільш близькими до "мертвого обсягу" були Баланівське, Тайганське і Партизанське водосховища. Сімферопольське і Загірське водосховища на той момент вже пройшли цю позначку.

Також повідомлялося, що заради водопостачання Севастополя окупанти вбили перлину природи Криму.

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