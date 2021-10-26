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СЬОГОДНІ Новини України

Рекорд смертності від COVID-19. В Україні за добу померло понад 700 осіб

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
26 жовтня, 09:21
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За весь час епідемії в країні померли 64 936 інфікованих
Кількість нових випадків захворювання зросла
Кількість нових випадків захворювання зросла / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої доби, 25 жовтня, в Україні виявили 19 120 нових випадків коронавірусу, це на 4486 чоловік більше, ніж за добу до цього. Померла рекордна кількість інфікованих – 734.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

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Найбільше нових інфікованих коронавірусом зареєстрували у Дніпропетровській (1760), Одеській (1605), Запорізькій (1335), Харківській (1255) та Херсонській (1222) областях. У Києві – 1135 нових хворих на COVID-19.

По всій країні зробили 129 063 тести на коронавірус (68569): методом ПЛР – 61 027 (34540), ІФА – 18 233 (6487), експрес-тестів на антиген – 49 803 (27542).

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Зазначимо, що за весь час епідемії померло 64 936 інфікованих.

Коли в Україні буде пік COVID-19?

Пік захворюваності на COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні збільшилась на 22%, а кількість нових випадків захворювання зросла на 11%.

На сьогодні заповненість COVID-ліжок становить 57%. Не виключено, що найближчим часом "червоних зон" побільшає.

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