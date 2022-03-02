Реванш сто років потому: ЗСУ розгромили окупантів під Крутами

Трупи загиблих росіян збирали по всій окрузі

/ Фото: Колаж: Сьогодні

На Чернігівщині біля села Крути 1 березня відбувся бій Збройних сил України та територіальної оборони з російською армією, в якому окупанти зазнали значних втрат.

Про це повідомляє пресслужба Територіальної оборони Збройних Сил України у Facebook.

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"Знову бій під Крутами… За свідченням жителів громади, після бою трупи майже 200 загиблих російських солдатів та офіцерів збирали по всій окрузі. І на двух КАМАЗах повезли у бік Сумщини. Через 104 роки українці та росіяни билися знову. Цього разу російська армія зазнала тут приголомшлива поразка", – йдеться у повідомленні.

Історична довідка

Бій під Крутами між більшовиками та силами Української Народної Республіки відбувся 29 січня 1918 року. Цей бій тривав 5 годин між 4-тисячним підрозділом Червоної гвардії під керівництвом Михайла Муравйова та загоном із київських курсантів та козаків "Вільного козацтва", який налічував 500-600 солдатів.

Втрати української сторони становили, за різними даними, від 70 до 100 бійців. Крім того, близько 30 полонених було розстріляно більшовиками після бою.

Завдяки бою наступ росіян було затримано, що дало змогу укласти Берестейський мирний договір.