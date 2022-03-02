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Реванш сто лет спустя: ВСУ разгромили оккупантов под Крутами

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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2 марта, 22:27
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Трупы погибших россиян собирали по всей округе
/ Фото: Коллаж: Сегодня

В Черниговской области возле села Круты 1 марта состоялся бой Вооруженных сил Украины и территориальной обороны с российской армией, в котором оккупанты понесли значительные потери.

Об этом сообщает пресс-служба Территориальной обороны Вооруженных сил Украины в Facebook.

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"Снова бой под Крутами… По свидетельству жителей общины, после боя трупы почти 200 погибших российских солдат и офицеров собирали по всей округе. И на двух КАМАЗах повезли в сторону Сумщины. Через 104 года украинцы и россияне сражались снова. На этот раз российская армия потерпела здесь ошеломляющее поражение", говорится в сообщении.

Историческая справка

Бой под Крутами между большевиками и силами Украинской Народной Республики состоялся 29 января 1918 года. Этот бой длился пять часов между четырехтысячным подразделением Красной гвардии под руководством Михаила Муравьева и отрядом из киевских курсантов и казаков "Свободного казачества", который насчитывал 500-600 солдат.

Потери украинской стороны составили, по разным данным, от 70 до 100 бойцов. Кроме того, около 30 пленных были расстреляны большевиками после боя.

Благодаря бою наступление россиян было задержано, что дало возможность заключить Берестейский мирный договор.

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