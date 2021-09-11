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Росія подібна ІДІЛ: в Генштабі озвучили втрати ЗСУ і бойовиків з початку вересня

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
11 вересня, 21:30
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Українська армія не піддається провокаціям окупантів і готова до відбиття навіть повномасштабного наступу, запевнив Залужний
Російські військові ні чим не краще терористів
Російські військові ні чим не краще терористів / Фото: AFP

Після сьогоднішніх втрат на фронті в українській армії з початку місяця загинув один боєць, 13 отримали поранення і 8 бойові травми. А вогнем у відповідь було вбито 6 бойовиків і поранено ще 12. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поставив Росію в один ряд з головними терористичними угрупованнями.

Про це він написав у Facebook.

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За його словами, останнім часом на фронті фіксується збільшення кількості та інтенсивності порушень режиму "тиші" з боку окупантів. Тільки з початку вересня противник обстріляв позиції ЗСУ 59 разів, з них 19 з забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

"У їх наслідок один захисник України загинув, 13 отримали поранення, ще 8 бойові травмування. Щиро співчуваю близьким і рідним загиблого. На обстріли противника військовослужбовці Об’єднаних Сил дають адекватну відповідь. За даними нашої розвідки, втрати ворога склали 6 убитими і 12 пораненими", – повідомив Залужний.

Генерал зазначає, що Росія використовує обстріли для політичного тиску, але українська армія не піддається на ці провокації і повністю готова до відбиття навіть повномасштабного наступу.

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"Восьмий рік поспіль ЗСУ протистоять ворогу, який вдається до порушень міжнародного порядку – інтервенції, анексії та окупації територій, підтримання тероризму й екстремізму, постійних гібридних атак. Російська Федерація, подібно до "Аль-Каїди", ІДІЛ, "Талібану", залишається джерелом небезки для всього цивілізованого світу. Прикро, що сьогодні, у 20-ту річницю вшанування жертв терористичних нападів 11 вересня, Україна продовжує втрачати своїх захисників від рук терористів російських", – додав головнокомандувач.

Останні злочини Росії на Донбасі

8 вересня бойовики вдарили по мирних жителях в Мар'їнці і ледь не рознесли житловий будинок.

9 вересня ворог обстріляв з важкого озброєння залізницю неподалік від станції Скотувата, поблизу Верхньоторецького. Працівників станції і пасажирів терміново евакуювали.

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Напередодні виборів до Держдуми РФ окупанти масово паспортизують жителів ОРДЛО. Більшість "паспортизованих" людей, за задумом окупантів, повинні віддати голоси "Єдиній Росії".

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