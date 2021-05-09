Росія спробувала зірвати військові навчання України і США в Чорному морі (фото)

У Держприкордонслужбі заявили про зухвале порушення норм міжнародного права. Українські та американські кораблі залишаються в морі

/ Фото: dpsu.gov.ua

Російські кораблі в Чорному морі перешкоджали спільним морським навчанням України і США. Військові судна РФ постійно відстежували і супроводжували українські та американські кораблі. Зокрема, на "полювання" вирушили два прикордонних сторожових кораблі ФСБ РФ проєкту "Мисливець". Також був присутній ще один корабель флоту РФ. Зараз український корабель морської охорони "Григорій Куроп'ятников" і американський корабель Hamilton залишаються в морі, продовжуючи спільні навчання.

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Про це повідомили в Держприкордонслужбі України. Те, що відбулося там, назвали зухвалим порушення норм міжнародного морського права.

/ Фото: dpsu.gov.ua

"Кораблі країни-агресора то оголошували вигадані координати закритих районів, вимагаючи залишити їх, то небезпечно маневрували і намагалися штучно звузити зону маневру для українського і американського кораблів", – йдеться в повідомленні.

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Програма маневрів кораблів України і США була відпрацьована, незважаючи на російське втручання і чотирибальний шторм.

/ Фото: dpsu.gov.ua

"За планом спільних навчань кораблі прикордонних відомств США та України... відпрацьовували злагодженість дій в міжнародній тактичній групі. Елементи загального маневрування з нарощуванням складності, в тому числі і з відображенням повітряного нападу, майже не довелося імітувати", – відзначили прикордонники.

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Нагадаємо, раніше українська армія провела навчання поблизу окупованого Криму. Цього разу в Херсонській області тренувалися екіпажі тактичних ракетних комплексів "Точка-У".

Відео: facebook.com/JointForcesCommandAFU