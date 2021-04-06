Загострення на Донбасі – Росія готувала вторгнення в Україну, але щось пішло не так: думки експертів

Експерти не виключають військового конфлікту, але відзначають, що Москві він украй невигідний

Росія продовжує брязкати зброєю уздовж кордону з Україною. Тема загострення на Донбасі не сходить з перших шпальт українських і світових видань. 6 квітня Леонід Кравчук в коментарі "Сьогодні" повідомив, що має намір повторно ініціювати питання про "Великоднє перемир'я" – на черговому засіданні Тристоронньої контактної групи. На минулому засіданні Росія ініціативу про перемир'я не підтримала.

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Саме війна стала приводом для першої розмови президента Володимира Зеленського та його американського колеги Джо Байдена. "Сьогодні" поцікавився думкою українських і російських експертів: що відбувається і які у ситуації перспективи?

Український політолог Володимир Фесенко вважає, що зараз – невдалий момент для початку бойових дій, хоча загроза вторгнення є завжди. А російський соціолог і політолог Ігор Ейдман зазначає, що дії Кремля – це спроба впливу на російських виборців напередодні виборів до Держдуми, що намічені на вересень цього року. У повномасштабну війну мало хто з експертів вірить. Хоча ніхто не виключає її повністю.

Фесенко: для вторгнення зараз невдалий час

Політолог Володимир Фесенко вважає, що ризик російського вторгнення є завжди. Але зараз невдалий час для подібних дій.

"Я не бачу причин, чому зараз для них важливіше вторгатися, ніж у 2014 році. Тоді вони набагато менше втрат зазнали б, ніж зараз. Просто через внутрішні проблеми в українській державі. А зараз Україна значно серйозніше налаштована, має більше можливостей для оборони" , – вважає він.

Експерт назвав можливий сценарій розвитку подій: російське вторгнення під прапорами сепаратистських республік, як це було у 2014-15 роках.

"Повномасштабна війна означатиме системну кризу у відносинах із Заходом – прахом підуть всі зусилля Путіна щодо діалогу. Він п'ять років намагається відновити і вже частково відновив діалог із Заходом. А тут в один момент він сам все це зруйнує? Навіщо? Це ж безглуздо! Лякати – так. Але щоб вторгатися безпосередньо, самим, під російським прапором, я не бачу ніяких підстав і причин для цього", – зазначив Фесенко.

Палій: на Кремль вплинула Америка

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Військовий експерт Олександр Палій вважає, що Росія дійсно планувала повномасштабне вторгнення в Україну. "Це була реальна установка", – відзначає експерт.

"Спочатку вони обмежили поставки в Україну дизельного пального, для нашої військової техніки, очевидно. Потім почали стягувати війська до кордону. Потім активізувалася пропаганда про вбитого на Донбасі хлопчика. Тобто все це робилося для того, щоб напасти на Україну і щоб за Україну ніхто не заступився" , – вважає він.

Однак, вважає експерт, плани РФ зіпсувала позиція Штатів. Зокрема, мова йде і про заяву американського міністра оборони, і про дзвінок президента Байдена.

"Після цього у росіян щось трошки заглохло. Тобто зараз ми бачимо, що американські сигнали на них вплинули", – додав Палій.

Політолог також зазначає, що в разі нападу Україна отримає серйозну підтримку з боку партнерів – "тому це буде один з останніх злочинів Росії в її історії". "Ми знаємо, що в Кореї свого часу американці прямо воювали. Але це необов'язково. Тут будуть зовсім інші технології. Ми бачили, що зробили турецькі безпілотники з російськими військами в Сирії. У американців більш просунуті технології. Чисельність військ мало що значить – зараз не на часі десятимільйонні армії", – додав він.

Селезньов: Путін намагається привернути увагу Заходу

Переміщеннями військ Володимир Путін намагається привернути до себе увагу Заходу і росіян. Тим більше що на осінь призначені вибори в Державну думу. Так вважає колишній спікер Генштабу Владислав Селезньов.

"Тут нескладно провести аналогію з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, який починає пускати ракети, коли йому потрібна увага світової спільноти. Згадайте, як зашкалював рейтинг Путіна, коли в 2014 році він окупував Крим, а після розв'язав війну на Донбасі. З урахуванням того, що восени відбудуться вибори до Держдуми, градус напруги буде зростати", – зазначає Селезньов.

Військовий експерт також говорить, що загострення на Донбасі можливі, однак тільки локальні – "у Росії недостатньо сил і засобів, щоб проводити масштабні військові операції проти України".

"Біля українського кордону поки не фіксується досить сил, яких було б достатньо для повномасштабного вторгнення. Це просто один з елементів силового, інформаційного та психологічного тиску – щоб змусити Україну піти на поступки в переговорному процесі", – додав Селезньов.

Піонтковський: війна призведе до відключення Росії від Swift

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Російський політолог Андрій Піонтковський упевнений: якщо Кремль піде на відкриту агресію, то почнеться "справжня економічна війна".

"Це буде відключення від Swift, нафтове ембарго, ну і, нарешті, арешт того самого російського трильйона, яким американці погрожують починаючи з закону 2017 року, але так жодного разу і не зважилися. Тотальна економічна війна почнеться негайно після найменшого руху російських збройних сил, наприклад, в напрямку Маріуполя" , – зазначив він.

Ейдман: Путін хоче відродити Російську імперію

Своїми діями Кремль намагається створити військову істерію серед населення Росії. Тиск на Україну – питання друге. Так вважає російський соціолог і політолог Ігор Ейдман .

"Як тільки стихає військово-патріотична істерія, влада відразу втрачає популярність і підтримку. Тому щоразу потрібно підкидати нові поліна в цей вогонь перманентної війни. Крім того, Путін хоче увійти в історію як Відновлювач Російської імперії, а без України імперія виявляється якась неповноцінна", – говорить Ейдман.

На його думку, велику війну Путін почати зараз не зможе. Причина: у Росії для цього немає економічних ресурсів.

"По-перше, Україна вже не така, як була у 2014 році. Армія стала набагато сильнішою, багато нового озброєння закуплено за цей час. По-друге, це санкції. Відкрите вторгнення призвело б до масштабних санкцій. Тим більше, адміністрація Байдена і Конгрес до цього готові", – підкреслив експерт.

Ейдман впевнений, що нова війна призведе до потужної економічної кризи. Зокрема, бойові дії призведуть до:

падіння рубля;

остаточного відтоку іноземних інвестицій;

обвалу фондового ринку.

"На носі вибори в Держдуму, а влада і так втрачає підтримку. Голосування, звичайно ж, буде фальсифіковано, проте, елементарна підтримка населення потрібна. А в разі нової кризи ніяка патріотична істерія не зможе закрити людям очі на їх економічне і соціальне становище", – говорить Ейдман.

Арестович: почалася нова холодна війна

Можливе пояснення концентрації російських військ уздовж кордону з Україною – військові навчання НАТО Defender Europe 2021, активна фаза яких почнеться у травні.

"Під час навчань будь-яка країна світу починає робити відповідні ходи, наприклад, розгортати війська. Як би вона вчинила в разі реальної війни. Тобто військові грають у свої шахи. І оскільки фокусом цих навчань є ситуація на Балканах і в Криму – по суті , це відпрацювання можливого зіткнення НАТО і РФ – росіяни рухають своїх коней", – розповів спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

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Також він вважає, що у відносинах США і Росії почалася нова холодна війна – після того, як президент Байден назвав Путіна вбивцею.

"Держави розділилися на два блоки: Китай, Росія, Іран – авторитарний блок; США і Захід – демократичний блок. Україна і Білорусь знаходяться посередині. Тобто ми в ситуації, коли одні з нас хочуть зробити "сіру зону", на якій іде гра, а інші – щоб ми стали частиною світової демократії", – зазначив спікер.

Арестович підкреслює, що Путін, який програв у Лівії, Сирії та Азербайджані, спробує відігратися в Україні. Кремль також хоче домогтися поступок в рамках "нормандського формату" – "щоб ми рухалися, підвищували червоні лінії і йшли на прямі переговори з так званими" ЛДНР ".

Як загострювалася ситуація

Про нове загострення ситуації в Донецькій і Луганській областях стало відомо 26 березня – коли в районі селища Шуми окупанти вбили чотирьох військових ЗСУ. Українська розвідка повідомляє: РФ хоче розширити військову присутність на території псевдореспублік шляхом введення своїх регулярних сил під виглядом миротворців.

У Мережі також з'явилися відео, на яких російську техніку перевозять по Керченській мосту. За словами головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, Росія зосередила на кордоні багатотисячні сили. А на окупованих територіях знаходяться близько 60 тис. солдатів противника.

З кінця лютого ефіри російських пропагандистських каналів заповнилися повідомленнями, що Україна стягує техніку і військових і готує наступ на ОРДЛО. Більш того, 3 квітня з'явилася фейкова новина, що дрон ЗСУ скинув снаряд на околиці Донецька – від вибуху нібито загинув хлопчик, а його бабуся отримала поранення.

Темі загострення на Донбасі була присвячена і перша телефонна розмова американського лідера Джо Байдена і президента Володимира Зеленського.

"Ми стоїмо пліч-о-пліч, коли йдеться про збереження наших демократій. Я серйозно налаштований реформувати Україну, збільшити прозорість і досягти миру. Американське партнерство має вирішальне значення для українців", – заявив після дзвінка Зеленський.

Крім того, міністр оборони США Ллойд Остін під час телефонної розмови зі своїм українським колегою Андрієм Тараном запевнив, що в разі ескалації російської агресії його країна підтримає Україну.

А Держдеп США зажадав від Кремля пояснень через пересування військ поблизу кордону.

"Ми попросили, щоб Росія представила пояснення в зв'язку з цими провокаціями... проте, що найбільш важливо, ми дали зрозуміти безпосередньо нашим українським партнерам, а також Росії, що ми підтримуємо Україну перед лицем цього залякування і агресії", – заявили у відомстві.

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