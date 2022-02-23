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РосТБ намалювало фейкову карту, якою Путін бачить Україну

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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23 лютого, 17:52
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Пропагандисти опублікували черговий жахливий фейк про Україну
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Телеканал "Росія 24" опублікував фейкову карту "подарованих Україні територій за мотивами звернення" президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Про це повідомляє Лента.ру.

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На опублікованій карті, як зазначив російський телеканал, видно, що Україні "належать" лише Дніпропетровська, Кіровоградська, а також частини Миколаївської та Запорізької областей. Водночас зазначено, що Крим є "подарунком Микити Хрущова".

Також "Росія 24" стверджує, що решта території України:

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  • західна Україна – це "подарунок" від Йосипа Сталіна;
  • південь та схід України – це "подарунок" Володимира Леніна;
  • місто Київ, а також Київська, Черкаська, Житомирська, Вінницька, Сумська, Чернігівська, Хмельницька, Полтавська області – це "подарунок російських царів".

Відповідь США

Посольство США в Україні опублікувало у Twitter порівняльну таблицю, де зазначено, що Київ був заснований набагато раніше за Москву.

"996 рік – у Києві збудовано Десятинну церкву; 1011 рік – Софійський собор; 1070 рік – Видубицький монастир; 1108 рік – Михайлівський Золотоверхий собор. На місці нинішньої Москви в цей час був ліс", – зазначили в посольстві США.

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Також у мережі опублікували карту Росії, де зазначено, що майже вся територія РФ є подарунком одночасно і японських імператорів, і київських князів (особливо Москва), і німців, і турків. Водночас самій РФ належать лише кілька областей.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 21 лютого у зверненні до нації назвав Україну витвором Леніна і погрожував їй відібрати території.

Коментуючи українську декомунізацію, Путін заявив, що сучасна Україна була "цілком і повністю" створена "більшовицькою, комуністичною Росією".

"Причому Ленін та його соратники робили це дуже грубим стосовно самої Росії способом – внаслідок відторгнення від неї частини її власних історичних територій", – наголосив президент РФ.

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