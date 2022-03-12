"Російськомовна щелепа підвела": у Києві затримали диверсанта (відео)

Диверсант не пройшов "перевірку"

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві затримали російського диверсанта, який не зміг вимовити слово "паляниця".

Відповідне відео опублікував Тelegram-канал KIEVMAP.

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"Взяли диверсанта у Києві. Російськомовна щелепа підвела", – йдеться у підписі до відео.

У столичному метро затримали диверсантів із небезпечною іграшкою

У київському метро поліція затримала п'ятьох диверсантів. В одного при собі був плюшевий ведмедик із зашитими всередині патронами. Інший через месенджери передавав ворогові оперативну інформацію щодо українських військових.

Як розповів очевидець, одного з диверсантів вирахувала жінка на пероні. Після цього підключилися інші люди та виявили решту.