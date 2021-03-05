Русяве волосся, зелені очі: в ЗМІ з'явилося перше фото дружини Коломойського

Про Ірину Коломойську відомо небагато – з чоловіком познайомилася в піонертаборі, а вчилася на педагога

Одне з українських інтернет-видань опублікувало знімок українського бізнесмена Ігоря Коломойського та жінки, яка, як стверджується, є його дружиною Іриною.

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Знімок з'явився на сайті Страна.ua.

Якщо на фотографії дійсно Ірина Коломийська, то вона є стрункою жінкою з зеленими або сіро-зеленими очима, русявим волоссям та стрижкою каре. Хоча коли та за яких обставин було зроблено фото, не уточнюється.

Вона веде настільки непублічний спосіб життя, що цей знімок може вважатися її першим, який був опублікований українськими ЗМІ.

Фото: скріншот сайту Страна.ua

Як стверджується, Ігор Коломойський познайомився зі своєю майбутньою дружиною Іриною Чигриной в 13-річному віці в піонерському таборі, а одружилися вони на третьому курсі університету – в 80-их роках минулого століття.

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Точний вік жінки невідомий – за різною інформацією вона на 2-5 років молодша за чоловіка. Але відомо, що у неї педагогічна освіта, і раніше вона працювала вчителем в школі.

Зараз Ірина Коломийська переважно мешкає в будинку їхньої сім'ї в Женеві.

Нагадаємо, що 5 березня держсекретар США Тоні Блінкен оголосив, що його країна вводить санкції щодо Ігоря Коломойського і його сім'ї – дружини Ірини, дочки Анжеліки та сина Григорія.

Більше про те, за що саме Коломойський та його рідні потрапили до "чорного списку" США, читайте в матеріалі "З полум'яним приватом із США – за що проти Коломойського ввели санкції".

Відео: Сьогодні

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