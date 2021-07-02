З жінок-військових на День Незалежності України знімуть туфлі

Міноборони вирішило замінити взуття жінок в Збройних силах, які візьмуть участь у військовому параді на Хрещатику

На параді до Дня Незалежності жінки-військові вже не будуть марширувати на підборах. Фото: колаж "Сьогодні"

Жінки, які служать у Збройних Силах України, візьмуть участь в параді до Дня Незалежності, але не в тих туфлях, через які спалахнув скандал.

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Про це, як повідомила в Facebook нардепка Марина Бардіна, заявив міністр оборони Андрій Таран.

"Поговорили з Міністром оборони про підготовку параду і вчорашні підбори. Взуття на параді буде іншим – Міністр показав картинку", – пише Бардіна, не уточнюючи при цьому, у що саме ЗСУ взує жінок.

Крім того, Таран пообіцяв попрацювати над проблемою гендерної рівності в ЗСУ і підтримкою жінок на службі. У зв'язку з цим у Верховній Раді зареєстрували вже три законопроекти.

Крім того, парламент планує перейменувати День захисника України, який святкується 14 жовтня, на День захисників і захисниць.

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Нагадаємо, в червні Кабмін затвердив програму святкування Дня Незалежності – "цвяхом" свята стане військовий парад в Києві за участю іноземних літаків. Військові заходи плануються на Хрещатику, Михайлівській площі та на Дніпрі.

Однак не обійшлося без скандалу. Міністерство оборони опублікувало фото з репетиції маршу військових – на одному зі знімків жінки-військовослужбовці маршували на високих підборах. У відповідь на це під час години запитань до уряду нардепки принесли Андрію Тарану жіночі туфлі на підборах.