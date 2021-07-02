Русский
$ 27,38
32,52
  1. Новини України

З жінок-військових на День Незалежності України знімуть туфлі

2 липня 2021 16:25

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Міноборони вирішило замінити взуття жінок в Збройних силах, які візьмуть участь у військовому параді на Хрещатику

На параді до Дня Незалежності жінки-військові вже не будуть марширувати на підборах. Фото: колаж "Сьогодні"

На параді до Дня Незалежності жінки-військові вже не будуть марширувати на підборах. Фото: колаж "Сьогодні"

Жінки, які служать у Збройних Силах України, візьмуть участь в параді до Дня Незалежності, але не в тих туфлях, через які спалахнув скандал.

Реклама

Про це, як повідомила в Facebook нардепка Марина Бардіна, заявив міністр оборони Андрій Таран.

"Поговорили з Міністром оборони про підготовку параду і вчорашні підбори. Взуття на параді буде іншим – Міністр показав картинку", – пише Бардіна, не уточнюючи при цьому, у що саме ЗСУ взує жінок.

Крім того, Таран пообіцяв попрацювати над проблемою гендерної рівності в ЗСУ і підтримкою жінок на службі. У зв'язку з цим у Верховній Раді зареєстрували вже три законопроекти.

Крім того, парламент планує перейменувати День захисника України, який святкується 14 жовтня, на День захисників і захисниць.

Не пропусти!
"Пробачив шведа. Це не більярд": перші слова Бєсєдіна після травми
Артем Бєсєдін, моторошна травма на Євро-2020
Реклама

Нагадаємо, в червні Кабмін затвердив програму святкування Дня Незалежності – "цвяхом" свята стане військовий парад в Києві за участю іноземних літаків. Військові заходи плануються на Хрещатику, Михайлівській площі та на Дніпрі.

Однак не обійшлося без скандалу. Міністерство оборони опублікувало фото з репетиції маршу військових – на одному зі знімків жінки-військовослужбовці маршували на високих підборах. У відповідь на це під час години запитань до уряду нардепки принесли Андрію Тарану жіночі туфлі на підборах.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Що зміниться з 1 липня: пенсії, податкові перевірки, блокування банківських рахунків і не тільки
Що зміниться з 1 липня: пенсії, податкові перевірки, блокування банківських рахунків і не тількиЕкономіка
Парад до Дня Незалежності на підборах. У Мережі розгорівся скандал через рішення Міноборони
Парад до Дня Незалежності на підборах. У Мережі розгорівся скандал через рішення МіноборониУкраїна
"Це червона лінія": у Путіна озвучили їхній найбільший страх щодо УкраїниВлада
Якийсь дитячий страх: Зеленський відреагував на слова Путіна про НАТО
Якийсь дитячий страх: Зеленський відреагував на слова Путіна про НАТОВлада
Затримка 5 літаків в
Затримка 5 літаків в "Борисполі": частину пасажирів готують до вильоту, що буде з іншимиТранспорт
Спізнюються на годину і більше.
Спізнюються на годину і більше. "Укрзалізниця" попередила про затримки поїздів (список)Транспорт

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти